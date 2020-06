Tesla je vyšetřována kvůli vadnému infotainmentu a eMMC čipům ve svých autech

V říjnu 2019 se zjistilo, že systémy v automobilechprovádí nadbytečné logování, což výrazně ovlivňuje životnost eMMC NAND paměti . Ta má kapacitu pouhých 8 GB a kvůli neustálému přepisování disku jde o jedno z mála použití flash paměti, kde jsou opravdu problémy s životností. Americká National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) kvůli 11 stížnostem za posledních 13 měsíců. Problém zahrnuje Model S z let 2012 až 2015, což znamená 63 tisíc vozidel, jenže podobný hardware s Nvidia Tegra 3 byl používán až do roku 2018 nejen v Modelu S, ale i Modelu X. To by mohlo zahrnovat celkově až 159 tisíc vozů.