Celosvětový trh s PC má letos klesnout o 3,4 %, pokud už vše půjde dobře

Koronavirus Covid-19 už nyní tropí škody i na ekonomice, jak před řadou dnů hlásili z TrendForce . Jde především a pochopitelně o neochotu zaměstnanců vracet se do továren a vystavovat se nebezpečí nákazy a stejně tak zákazníci nemají velký zájem korzovat nákupními centry. Kdo by ale čekal rovnou apokalypsu, pak o té se mluvit nedá.

Dle analytické společnosti Canalys může právě především kvůli Covid-19 klesnout celosvětový PC trh o 3,4 % a pokud jde o nejhorší scénář, s nímž se počítá, půjde o 8,5 %. Dopad na čínský PC trh bude pochopitelně největší a tam se očekává pokles přinejlepším o 3,8 % a v nejhorším případě pak o 12,2 %.

Trh s PC přitom v poslední době vykazoval známky oživení, o čemž se mluvilo v tomto roce zvláště v souvislosti s veletrhem CES 2020, kde bylo PC po dlouhé době opět tématem číslo jedna. Samozřejmě se neočekával velký obrat k růstu, ale aspoň zastavení poklesu. Nyní se ale udává, že počet PC dodaných na trh letos klesne z loňských 396 milionů na 362 až 382 milionů kusů. Nejpatrnější to bude přitom v prvním a druhém kvartálu, kdy Canalys předpokládá pokles dodávek o 10 a 9 procent, ovšem to plně nereflektuje výrobní kapacity, které mají za únor klesnout na pouhých 30 až 35 %, a to v tom lepším scénáři. Do toho přitom nelze započítávat oslavy nového roku v Číně, snad až na vládou prodloužené volno. Jde o cca třetinu výstupu v porovnání se staršími předpoklady pro únor.

Je tak zřejmé, že nějakou dobu se budou využívat skladové zásoby, přičemž nejlepší scénář počítá s tím, že už od dubna pojede výroba na sto procent. V nejhorším scénáři to bude až od června.

V druhém pololetí se pak budou společnosti snažit své ztráty vyrovnat, neboť poptávka pochopitelně jen tak nezmizí a zvláště závěr roku by měl být pro výrobce PC hektický. V průběhu příštího roku se očekává celkově velice mírný růst, a to o 3 promile.

