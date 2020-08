Údajné GPU NVIDIA GA102-300 se ukazuje na fotografii

NVIDIA GA102-300 je GPU, které by mělo obsahovat mimo jiné celkem 5248 CUDA jader a jako takové má být nasazeno na novém herním hi-endu, jenž se stále označuje jako RTX 3090. Tato karta byla také už údajně vyfocena, přičemž snímky vypadají velice reálně

Čili se pravděpodobně díváme na nový herní hi-endový čip a pokud jde o jeho velikost, pak o té spekuloval již v červenci Igor Wallossek využívající informace od Kopite7kimi. Ten tvrdil, že GA102 (a zde je jedno, zda ve verzi 300, 150, či jiné) bude zabírat plochu 627,12 mma nyní se do počtů pustil také leaker _rogame, a to s předpokladem, že NVIDIA použila stejně velké pouzdro jako pro TU102, které má plochu o velikosti 754 mm. Vyšla mu téměř stejná cifra, a to 628 mm, takže bychom se mohli ptát, zda nové fámy o vysoké ceně RTX 3090 mají nějaký reálný základ.