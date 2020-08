Údajná GeForce RTX 3090 FE na snímku se ukazuje jako tříslotový obr

Nyní už to nejsou jen renderované snímky založené na dříve uniklých fotografiích chladičů, máme tu rovnou fotografii celé karty, která je navíc bok po boku s RTX 2080, jejíž velikost odpovídá i modelu RTX 2080 Ti.

Stará GeForce tak vypadá vedle nové karty jako trpaslík a je zcela jasně výrazně kratší, nižší a se dvěma záslepkami i tenčí než nový model, který byl označen za GeForce RTX 3090 Founders Edition. Je nakonec jedno, jestli to je opravdu nový hi-end nebo nějaká slabší verze vybavená stejným chladičem a zda se daný hi-end opravdu bude jmenovat RTX 3090. To ostatně poznáme už za týden, neboť 1. září končí "ultimátní odpočet"

Tyto snímky nám mohou také vysvětlit, jak je možné, že NVIDIA by mohla použít zkrácené a vykousnuté PCB, které by mělo víceméně kopírovat zadní trojdílný plát karty, i když je otázka, zda tomu tak skutečně bude. Vzhledem k celkovým rozměrům by zmenšené PCB skutečně mohlo stačit na potřebný hardware včetně napájecích obvodů, ale na druhou stranu jde o kartu zabírající tři sloty, takže deska nakonec může mít plnou velikost sahající i pod ventilátor na zadní straně karty.

Jenomže tomu zase neodpovídá právě provedení chladiče právě zmíněný ventilátor by totiž měl profukovat kartu skrz, aby efektivně chladil část pasivu, do níž se napojují čtyři tlusté heatpipe. Takové chlazení by PCB zabírající plochu celé karty pochopitelně znemožnilo.

