První údajné snímky karty RTX 3090 zamotají hlavu

A tím je zcela evidentní desktopový paticový procesor od Intelu, který křívě sedí mezi paměťmi umístěnými na zadní straně karty. Ve skutečnosti ale nejde o chabý pokus o podvrh, alespoň ne v tom smyslu, že bychom si měli o zobrazeném čipu myslet, že bude součástí karty. Jak BeokaChina upozorňuje, ono CPU zde slouží jen k tomu, aby zakrylo část karty pod sebou

Pokud jste poctivě sledovali fámy o sérii GeForce RTX 3000, může vás napadnout asi jediné, a to Traversal Coprocessor . Právě ten by měl být na zadní straně karty a co jiného by také mohlo být zakryto mezi paměťovými čipy, než logický čip?

Ostatně sám leaker uvedl, že na zadní straně karty je jistý externí čip a pak už se můžeme všimnout podoby konektoru pro propojení karet ve srovnání s tím, co nabízí dnešní RTX 2080 Ti. Dále tu máme na údajné kartě s RTX 3090 tři 8pinové konektory PCIe a všimnout si můžeme také toho, jak těsně vedle sebe jsou umístěny paměťové čipy. Těch je celkem jedenáct, mají na sobě logo firmy Micron, ale popisky jsou jinak nečitelné.

Rázem tak máme oživeno téma Traversal Coprocessoru, který by měl dle původních informací značně posílit výkon ray tracingu. Ovšem kdyby měl skutečně takový čip nastoupit, které karty by jej mohly nabídnout? Právě vzhledem k okolním pamětem a nedávno zveřejněným informacím by šlo uvažovat o tom, že půjde jen o výsadu 24GB nového TITANu a 20GB hi-end herní karty (RTX 3090 či RTX 3080 Ti). Že by se tak NVIDIA chystala představit hi-end, který by ve výkonu ray tracingu dokázal ostatním utéct, a to včetně vlastních RTX 3080 či slabším? Uvidíme, třeba se brzy dozvíme víc.