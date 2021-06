Virgin Galactic dostala povolení ke komerčním vesmírným letům s turisty

Zanedlouho nebude cestování do Vesmíru něčím až tak vzdáleným. Sice půjde o velmi drahou záležitost, ale vypadá to, že zde bude hned několik společností, které budou nabízet lety do výšky okolo 100 km nad zemský povrch. Vedle Blue Origin, který poletí nahoru už 20. července s bratry Bezosovými i vítězem aukce prvního lístku , tu máme i společnosti jako SpaceX a Virgin Galactic. Právěse stává první společností, která od FAA získala povolení ke komerčním letům do Vesmíru s turisty. Rozšiřuje tak původní licenci z roku 2016, která tehdy nezahrnovala komerční lety s posádkou složenou i z lidí, kteří nebyli obsluhou samotné rakety.