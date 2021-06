Za 28 milionů USD do vesmíru? Blue Origin vydražilo lístek na první let s posádkou

Jeff Bezos jako zakladatel společnosti má v plánu být na palubě při prvním letu Blue Origin s pasažéry , kterým se zahájí program vesmírného turismu. Dosud Blue Origin prováděla s New Shepard testovací lety bez posádky, to by se 20. července mělo změnit. Kromě Jeffa Bezose bude na palubě kosmické lodi letící na hranici vesmíru i jeho bratr Mark Bezos. K této dvojici se na prvním letu přidá i tajemný vítěz dobročinné aukce, které se nakonec zúčastnilo téměř 7600 lidí z celého světa.

Vypadá to, že o místo na prvním letu Blue Origin s pasažéry byl opravdu velký zájem. Nejvyšší příhoz na aukci lístku na přelomový let Blue Origin s lidskou posádkou byl totiž nakonec neskutečných 28 milionů amerických dolarů, což je v přepočtu téměř 590 milionů korun. To je tedy cena, kterou tajemný turista zaplatí, aby se mohl podívat do vesmíru po boku bratrů Bezosových. Identita vítěze nebude odhalena dříve než v následujících týdnech.

Celá vybraná částka půjde do fondu Blue Origin Club for the Future, který má za cíl podporovat budoucí generace v nadšení zejména pro vědu a techniku. Blue Origin tak poměrně brzy oproti jiným společnostem rozjíždí vesmírnou turistiku, po úspěšně provedeném prvním letu plánuje společnost Jeffa Bezose do vesmíru s pasažéry létat pravidelně. Je však nutné podotknout, že se jedná "pouze" o krátké a suborbitální lety.