Vlastní zaměstnanci Applu nevěří, že by jeho AR/VR brýle mohly být úspěšné

Na virtuální nebo rozšířené realitě si vylámaly zuby snad všechny společnosti, které se o to snažily. Zatím žádná neslavila prodejní úspěch a některé projekty se nakonec obrátily jen na průmysl nebo armádu. Běžní spotřebitelé se tak v podstatě pořádně nesetkali ani s Microsoft Hololens , ani s Google Glass , které byly po letech strádání poslány na smetiště dějin. Pokud jde o společnost Meta, ta se o jejich nasazení do spotřebitelské kategorie hodně snaží, nedávno své brýle výrazně zlevnila , nicméně divize společnosti stále vytváří obrovské ztráty (zatímco příjmy divize byly 0,73 mld. USD, náklady dosáhly 5,0 mld. USD). A nyní by se nám tu měl přidat, jehož nové brýle pravděpodobně pro smíšenou realitu by se měly představit na WWDC v červnu letošního roku. Ale ani zde skoro nikdo nevěří v úspěch, a to ani mezi samotnými zaměstnanci společnosti (což hodně připomíná Metu, která musí do užívání Metaversu své zaměstnance nutit ).