Výrobci čipů začali hromadně zvyšovat ceny kvůli nedostatku na trhu

Zdražování výroby čipů není překvapivé ve světle přívalu zpráv o všeobecném nedostatku na trhu a také o tom, jak někteří zákazníci panikaří a horečně se snaží zaplnit si sklady vyššími než obvyklými zásobami, což pochopitelně nedostatek jen zhoršuje. Dle Times-Taipei News tak přichází v podstatě nevyhnutelný krok, a to zdražování výroby čipů ve firmách jako UMC, SMIC, Power Semiconductor Manufacturing Co. Celkově jde o více než 30 firem, které se v průběhu tohoto kvartálu už rozhodly zdražit o 10 až 30 procent.

Je tu ovšem prý jedna výjimka, a to společnost TSMC. Jenomže o ní víme, že zdražila už dříve , alespoň pokud jde o firmy, kteří nepatří mezi dlouhodobé klienty se stabilním odběrem čipů. A ještě dříve se TSMC rozhodlo ukončit nabídku množstevních slev.

Dle společnosti Rockchip jsou příčiny zdražení prosté, a to rostoucí ceny waferů, PCB a substrátů pro pouzdření a také testování. Navýšení cen se ale zřejmě liší v závislosti na tom, o jaké čipy jde. Analogové IC zdražily o 10 až 20 procent, napájecí IC o 10 až 30 procent a řada paměťových typů pak až o 20 procent.

Dle čerstvé zprávy serveru Digitimes totiž ceny pamětí DRAM i NAND Flash porostou i během letošního třetího kvartálu, jak se dalo čekat a na tom se už také zcela jasně podepisuje i zájem farmářů kryptoměny Chia, i když v jejím případě jde především o pevné disky. Kapacita její sítě nyní už prorazila hranici 10 exabajtů a nevypadá to, že by růst měl zpomalit. Spíše naopak, brzy mají být zprovozněny pooly, což umožní, aby se do farmaření zapojili i normální lidé.