Kapacita sítě Chia prorazila hranici 10 exabajtů a dál roste

Chia nám už stejně jako Ethereum zařídila prudký růst cen hardwaru, jen to v tomto případě nejsou grafické karty, ale vysokokapacitní pevné disky. Například 18TB WD Gold, který se dal nedávno pořídit za cenu mírně přes 12 tisíc korun, dnes stojí už přes 21 tisíc a problematická je také dostupnost takových disků. Za to bezpochyby může zájem farmářů kryptoměny Chia o další úložný prostor pro tzv. ploty, čili velké soubory plné hashů. Čím větší kapacitu plnou těchto plotů totiž máme, tím vyšší šanci máme i na získání Chia.

Zelená křivka nám ukazuje rostoucí kapacitu sítě v petabajtech a modrá pak obtížnost či šance pro zisk Chia. Tyto dvě křivky se po několika dnech opět protnuly a těžko říci, co se přihodilo před minulým víkendem, kdy se kapacita sítě trošku propadla. Nešlo ale o nic významného a je třeba si uvědomit, že graf nahoře zaznamenává pouze poslední týden vývoje. Když se podíváme na celkový vývoj na grafu dole, uvidíme, že takový výkyv ani nestojí za řeč a že nárůst je stále exponenciální.

Dozvídáme se také, že při tvorbě zmíněných plotů už bylo zapsáno 186 exabajtů dat, což lze jednoduše vydělit kapacitou sítě, abychom zjistili, že pro vytvoření plotu o určité kapacitě je nutné zapsat mnohokrát více dat. V případě nejoblíbenějších K32 plotů o výsledné kapacitě mírně přes 100 GB to má být zhruba 1,6 TB. Pak si stačí vydělit hodnotu TBW (Total Bytes Written) tímto číslem a můžeme snadno zjistit, kolik nám dané SSD umožní vytvořit plotů, než přijdeme o jeho záruku. V případě běžných 1TB spotřebitelských verzí to bývá zhruba o 600 TB, což znamená, že může být hotovo za několik měsíců.

Kdo si tak nechce udělat z SSD pro farmaření Chia vyloženě spotřební záležitost, ten se zpravidla poohlíží po podnikových modelech s vyšší výdrží a samozřejmě zde také pomůže i vyšší kapacita, která znamená i vyšší hodnoty TBW.

Nyní je nasnadě především ta otázka, kde se růst kapacity sítě Chia zastaví. Farmářské pooly ještě nefungují, i když se jich už vyrojilo více než sto, přičemž některé jako chiahub.io dokonce začaly nabízet ke stažení již vytvořené ploty, a to jeden 32K plot za 5 eur. V každém případě lze počítat s tím, že po spuštění poolů kapacita sítě poroste ještě prudčeji, jak se do ní zapojí velké množství lidí, pro něž farmaření na vlastní pěst kvůli zoufale nízké šanci nyní nemá smysl, stejně jako by bylo nesmyslné těžit třeba Ethereum na jedné kartě bez zapojení v poolu. Ovšem to se bude samozřejmě odvíjet i od hodnoty měny Chia a ta v uplynulých dnech stejně jako v případě ostatních kryptoměn zaznamenala prudký pokles.