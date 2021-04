TrendForce: ceny DRAM porostou rychlejším tempem

TrendForce nás pravidelně zásobuje předpověďmi o vývoji cen pamětí DRAM, přičemž nyní nejde o novou předpověď, ale o opravu té staré , která odhadovala maximálně 20procentní zdražení pamětí DRAM. A bohužel pro zákazníky jde o úpravu čísel směrem vzhůru.

Na konci března přitom společnost TrendForce udávala, že nejvýrazněji poroste cena pamětí DRAM pro servery, a to cca o 20 procent, ovšem paměti pro PC neměly být o moc pozadu, i když odhadované rozpětí bylo široké, a to od 13 do 18 procent a to platilo i pro celkové ceny DRAM.

Nyní se ale situace změnila v neprospěch PC DRAM, jejichž ceny mají mezikvartálně růst o 23 až 28 procent, čili změna je to opravdu výrazná a navíc platí, že ceny serverových DRAM porostou o něco méně než PC DRAM, a to o 20 až 25 procent. Coby hlavní příčinu TrendForce vidí výrazně zvýšenou výrobu notebooků a obecně OEM PC. Právě výroba notebooků má mezikvartálně vzrůst o téměř 8 procent, což je i důsledek toho, že vakcinace proti COVID-19 probíhá po celém světě relativně pomalu, a tak se i nadále počítá s distanční výukou a prací z domova, což zvyšuje poptávku po počítačích. A pokud jde o servery, tam jde zase o investice do cloudu a o to, že už v prvním čtvrtletí byly dodávky napnuté.

To už se bezesporu výrazně projeví na koncových cenách paměťových modulů, jež už ke konci prvního letošního kvartálu v některých případech začaly růst. Nyní už opravdu těžko koupíme 16 GB paměti DDR4-3200 v DIMM za méně než 2000 Kč s daní a jde spíš o ceny mezi 2000 a 2500 Kč. Ty by se tak brzy mohly dostat právě už nad 2500 Kč za nejlevnější sady.

Ceny souvisejících / podobných produktů: