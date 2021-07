Vzácné Gundam verze Asus RTX 3080 ve Vietnamu těží Ethereum

Grafické karty NVIDIA GeForce RTX 3000, které nemají ve výbavě omezovač výkonu těžby Etherea, se staly velice žádaným zbožím, přičemž už ani nezaznamenáváme informace o tom, že by se těžaři zoufale snažili daný omezovač vypnout či obejít. Ostatně ani dříve by se jim to nepovedlo nebýt toho, že NVIDIA sama vypustila do světa ovladače, v nichž omezovač nebyl, což už se asi nestane. A nejde tu jen o jeho vypreparování z ovladačů, ale především o to, aby pak karty takový pozměněný software přijaly a právě o tom je ona proklamovaná spolupráce mezi ovladači, firmwarem a hardwarem.





Nyní tak těžařům Ethera nezbývá než se smířit s kartami AMD, nižším výkonem NVIDIÍ, anebo hledat starší verze karet. Právě to se nyní děje ve Vietnamu , kde se už přinejmenším jeden z prodejců specializuje na stavbu těžebních rigů z takových karet, a to v tomto případě včetně mnohých vzácných verzí Asus RTX 3080 série Gundam (přesně RTX 3080 ROG STRIX GUNDAM). Ty jsou dle VideoCardz jinde v podstatě nedostupné zboží i přes obecně lepší situaci. A pokud jsou dostupné, prodávají se za ceny kolem 2300 USD.

Pro běžného zákazníka z řad hráčů může být nyní už spíše zábavné sledovat toto snažení, neboť o verze karet nepatřící mezi LHR se budou bít sami těžaři mezi sebou, zatímco hráči budou mít na trhu dostupný (doufejme) stále větší výběr karet. A postupně budou non-LHR karty stále vzácnější.



Tyto snímky také dokazují, že nedávné zprávy o rozprodávání těžebních rigů v Číně opravdu nelze aplikovat na celý svět, zvláště když víme, jak se Čína v poslední době snaží na těžaře zakleknout. Čili tam jde o vskutku speciální situaci a stav a neznamená to, že by se už těžba Etherea nevyplácela, pokud jde tedy o GeForce bez omezovače.

Ceny souvisejících / podobných produktů: