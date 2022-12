WeLion zahájil výrobu solid-state článků pro 150kWh NIO ET7

V lednu 2021 představila společnostsvůj luxusní elektrický sedan ET7 a objevila se tehdy informace, že vůz bude k dispozici i se 150kWh akumulátorem, který by měl vozu zajistit 1000km dojezd dle normy NEDC. Ta je známá svou nepřesností, takže něco takového v praxi asi čekat nemůžeme, nicméně někam k 850-900 km by se vůz za dobrých podmínek asi mohl dostat. Nejzajímavější ale na celé věci byl ten fakt, že tato verze měla mít solid-state články, se kterými většina výrobců počítá až za několik let. Dnes jde stále o něco výjimečného a ze známého použití baterií s pevným elektrolytem tu máme snad jen Mercedes-Benz v některých verzích svého elektrobusu eCitaro