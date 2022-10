NIO nakonec i v Evropě nabídne možnost koupit si auto bez předplatného

Operativní leasing je stále populárnější metodou nákupu nových vozů, což platí zejména pro firmy. V takovém případě jde vlastně o předplatné na auto, v podstatě dlouhodobý pronájem (půjčení), kdy uživatel takřka jen jezdí a většinu ostatních záležitosti outsourcuje na poskytovatele služby. Čínská elektromobilka NIO, která je už nějakou dobu aktivní např. na norském trhu, vstupuje i na ostatní evropské trhy (Německo, Holandsko, Dánsko a Švédsko), nicméně chtěla zde vstoupit jen a pouze s operativním leasingem NIO Subscription, který zahrnoval např. i bezplatné výměny akumulátorů na stanicích NIO Battery Swap. Přestože v těchto třídách je operativní leasing už poměrně běžnou záležitostí, tento krok se setkal se značnou nevolí veřejnosti (byť asi především těch, kteří by si to auto nekoupili ani za hotové).



William Li (CEO NIO) se nicméně už kdysi nechal slyšet, že společnost je v případě zájmu otevřená k uvažování nad možností jednorázového nákupu. Neuplynuly ani 3 týdny a firma se skutečně rozhodla, že zákazníkům nabídne i jednorázový nákup svých vozů ET7, ET5 a EL7 (v jiných zemích ES7), tedy tak, jak to umožňuje např. v Norsku. Přesné ceny zatím neznáme, nicméně víme, že evropští zákazníci si takto budou moci koupit své vozy od 21. listopadu letošního roku, dodávky pak začnou v roce 2023.



Zde ještě podotkněme, že operativní leasing se může vyplatit lidem, kteří velmi často střídají auta (např. do 2-3 let) a chtějí větší flexibilitu a menší starosti s náklady spojenými s vozem, a naopak je velmi nevýhodný pro ty, kteří by si ho chtěli nechat delší dobu (např. hodně přes 5 let, kdy by na předplatném opravdu hodně přeplatili).