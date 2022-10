Elektromobily NIO přichází do EU výhradně za předplatné

NIO je čínskou elektromobilkou, která už prodává své vozy v Norsku a v těchto dnech přichází do dalších evropských zemí. Konkrétně půjde o Německo, Holandsko, Dánsko a Švédsko. NIO se pozicuje jako prémiová značka s bohatou výbavou a pokročilými jízdními asistenty. Např. sedan ET7 je vybaven celkem 33 kamerami, lidarem, 5 radary, 12 ultrazvukovými senzory a 4 procesory Nvidia Orin. Sloganem evropského příchodu je "flexibilita je nová prémiovost", což v překladu znamená, že vozy budou k dispozici jen přes předplatné (v Norsku bude nadále možné si elektromobily NIO trvale zakoupit). Díky tomu je jednoduché např. změnou poplatku nechat nainstalovat větší akumulátor při příští návštěvě výměnné stanice akumulátorů.



NIO je v tomto docela odvážné, nicméně je faktem, že mentalita lidí se postupně mění a zejména u mladé generace je stále menší potřeba věci vlastnit. To, co si mnozí ze "staré školy" nedokážou představit, se stává postupně standardem, a zatímco normální leasing po svém skončení přináší vlastnictví vozu, stále více lidí se rozhoduje si auto jenom pronajímat. Ostatně něco podobného vidíme i u pronajímání telefonů nebo u sdílené ekonomiky (sdílená kola, koloběžky).



Ve výsledku je to pro uživatele jednodušší a systém od společnosti NIO bude v pravidelném měsíčním poplatku zahrnovat přivezení auta až na místo určení, plné pojištění a opravy, kompletní servis (včetně výměny pneumatik na zimní/letní a náhradního vozidla), řešení nabíjení vozu, administrace (registrace vozu, technická kontrola), řešení vrácení vozu (včetně pojištění malých poškození) a přístup do NIO Community a NIO House. Auto se zde opravdu stává službou, protože uživatel v zásadě neřeší vůbec nic. Využívá-li výměnné stanice Power Swap, do odvolání má výměnu nabitých akumulátorů zdarma. Takže neřeší už ani to "palivo".



Součástí programu je možnost nájezdu 1250 km za měsíc, přičemž nevyužité kilometry se převádí do dalšího měsíce. Ročně to znamená 15 tisíc km, což je zhruba o čtvrtinu více, než je průměrný nájezd evropského osobního auta, pro polykače dálničních kilometrů to ale bude málo. Uživatel si může zažádat i o domácí 11kW AC nabíječku, případně včetně její montáže.



Ceny předplatného se mohou odvíjet od mnoha parametrů. Např. sedanse 75kWh akumulátorem a 445km dojezdem dle WLTP začíná v Německu na 955 EUR měsíčně při 60měsíčním pronájmu, jednoměsíční pronájem je pak max. za 1281 EUR. 100kWh varianta téhož s 580km dojezdem vyjde na 1122 až 1505 EUR za měsíc podle délky pronájmu a výbavy. Větší sedanje se 75kWh akumulátorem k dispozici za 1123 až 1563 EUR, 100kWh varianta pak od 1243 do 1763 EUR měsíčně. Její dojezd je stejný jako u ET5. Nakonec tu máme ještě SUV, které se na jiných trzích nazývá ES7. K přejmenování došlo na poslední chvíli kvůli sporu s automobilkou Audi, podle které je název příliš podobný jejím sportovním modelům S. V tomto případě tu máme cenu od 1258 do 1699 EUR u 75kWh verze (dojezd 394 km) a 1359 až 1849 EUR měsíčně za 100kWh variantu (dojezd 513 km). ET7 bude k mání od 16. října, SUV EL7 od ledna 2023 a menší ET5 pak od března. V příštím roce se má do evropské nabídky dostat také 150kWh varianta se semi-solid-state akumulátorem

Připomeňme ještě, že nedávno byla spuštěna maďarská továrna společnosti NIO pro výrobu výměnných stanic Power Swap. Ta dokáže vyměnit akumulátor za nabitý během 5 minut a řidič ani nemusí vystupovat z auta, nicméně k tomuto času se už pomalu začínají přibližovat nejnovější rychlonabíječky (samo NIO prezentovalo 500kW model, nicméně zde je nutno připomenout, že ve stanicích Power Swap se baterie nabíjejí pomaleji a šetrněji). Ještě v letošním roce by po Evropě mělo vzniknout dalších 20 takových stanic, v roce 2023 jich má být už 120 a do roku 2025 má být mimo Číny okolo 1000 stanic, většina právě v Evropě. V Norsku jsou už dvě v provozu, jedna je i v Německu v Zusmarshausenu a brzy bude spuštěna jedna v Berlíně.