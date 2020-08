Windows na Chromebooku? Půjde to snadněji, ale ne pro všechny

Chromebooky si jejich uživatelé pořizují z různých důvodů. Mnohdy proto, že chtějí jednodušší, rychlejší a bezpečnější alternativu k Windows. Potom ovšem mohou narazit na problém s chybějícím softwarem. Chrome OS zpočátku nabízel pouze webové aplikace, později byla přidána podpora aplikací pro Android dostupných v Google Play Store a nyní fungují dokonce i programy z Linuxu (zatím jako beta verze). Stále ovšem existuje celá řada softwaru, která není dostupná pro jinou platformu než Windows. S touto překážkou se mohou potýkat hlavně firmy, které chtějí nakoupit chromebooky svým zaměstnancům. Právě proto Google letos v červnu oznámil spolupráci s vývojářskou firmou Parallels, která se zabývá virtualizačním softwarem.

Tato funkce bude dostupná pouze pro podnikovou sféru a IT správci budou mít možnost ji povolit na zařízeních, které budou zaregistrovány prostřednictvím programu Chrome Enterprise Upgrade. Podle informací, které přinesl server The Verge, lze uvnitř Chrome OS spustit celý systém Windows 10. V budoucnu ovšem vývojáři nabídnou i možnost spustit okno s konkrétní aplikací, nikoliv celý systém. Parallels přitom podobné virtualizační řešení nabízí pro Mac a Linux, na kterém je založen také Chrome OS. Cílem je, aby se po kliknutí na zástupce spustila aplikace tak, jako by byla nativní v daném operačním systému. Nebude to ovšem zadarmo, neboť podniky budou muset platit za software od Parallels a pochopitelně také za licenci Windows.

I nepodnikoví uživatelé chromebooků by ovšem mohli v budoucnu získat možnost, jak na svém počítači spustit Windows. Pro některé modely sice existuje postup, jak nainstalovat operační systém od Microsoftu, ale ten není zrovna uživatelsky přívětivý a navíc může znamenat ztrátu záruky. Nezávislý vývojář Mace Moneta se na Twitteru pochlubil snímkem obrazovky, který ukazuje okno s Windows 10 na konvertiblu Asus Chromebook Flip C436. Využil přitom schopnost Chrome OS používat virtuální stroj uvnitř kontejneru. Místo linuxové distribuce ovšem do kontejneru umístil právě systém od Microsoftu. Dokonce je k dispozici i hardwarová akcelerace, neboť výše uvedený chromebook podporuje modul KVM neboli virtuální stroj založený na kernelu.

Asus Chromebook Flip C436 ovšem patří mezi novější zařízení a na poměry této kategorie také k výkonnějším. Na starších a low-endových chromeboocích, kterých je většina, tedy tento postup nejspíš nebude fungovat. I oficiální nástroj od Parallels ovšem bude hardwarově náročný, proto by mohl vyžadovat procesor Core i5 a 8GB RAM. Oficiální požadavky ovšem zatím nebyly zveřejněny a k vydání tohoto softwaru by mělo dojít do konce letošního roku.

