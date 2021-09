Za posledních 12 měsíců vzniklo téměř 5000 nových kryptoměn

Jaké jsou důvody, to můžeme jen odhadovat. Na jednu stranu to může být vzrůstající důvěra v některé kryptoměny. Ty zavedené jsou přijímány stále častěji (někdy už jsou dokonce i oficiálním platidlem ), což může vzbudit více snahy vytvořit další kryptoměnu, která by mohla nahradit standardní měny. Výraznějším důvodem ale bude velmi pravděpodobně rostoucí počet scamů, které chtějí z lidí vytáhnout peníze, aby se po nich později slehla zem. Takových kryptoměn jsme tu měli už mnoho a jejich seznam by vydal už snad na knihu. CryptoPotato např. tvrdí, že jen v Austrálii kvůli podvodům v první polovině letošního roku zmizelo z kapes lidí 25 mil. AUD.