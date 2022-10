Zatímco ostatní padají, Apple roste. Táhnou ho iPhony a Macy

Apple, která překonávala loňské výsledky v téměř všech kategoriích, a je vidět, že svými produkty se dobře trefuje do požadavků svých zákazníků i dlouhých 11 let poté, co zemřel Steve Jobs. Přesto asi ne úplně vše bylo růžové.

Americké technologické firmy v těchto dnech vydávají své finanční výsledky a ve většině případů to nebylo příliš pozitivní čtení. Meta dopadla velmi špatně a akcie firmy spadly o čtvrtinu, moc se nedařilo ani Amazonu, který dnes spadl o 10 % (od začátku týdne o 16 %) a Microsoft měl výsledky spíše smíšené . Docela výjimkou je zde společnost, která překonávala loňské výsledky v téměř všech kategoriích, a je vidět, že svými produkty se dobře trefuje do požadavků svých zákazníků i dlouhých 11 let poté, co zemřel Steve Jobs. Přesto asi ne úplně vše bylo růžové.

Applu se povedlo zvyšovat příjmy, a to meziročně o 8 % na 90,1 mld. USD za čtvrtletí. Rostly nejen příjmy, ale také čistý zisk, nicméně zde to bylo opravdu jen o chloupek na 20,7 mld. USD (+0,8 %). Čistá marže firmy tak klesla z 24,7 % na 23 %. Je dobře známo, že se Apple snaží výrazně zvýšit podíl služeb na celkovém hospodaření, to se ale pro tentokrát nepodařilo. Služby (předplatné, nákupy v aplikacích,...) sice rostly meziročně o 5 % na 19,2 mld. USD, jenže to také znamená, že tato kategorie tvoří lehce přes 21 % firmy, a Apple by si asi přál o něco více, neboť loni to bylo cca 22 %.

O nárůst se tak postaraly spíše HW produkty. Tam se Apple dostal na 70,96 mld. USD, což je o 9 % více než loni. Pokud jde o procentní nárůst, zde to bylo jasně v režii nových Maců. Procesory Apple M1 a M2 jsou patrně jedním z hlavních důvodů, proč tato kategorie tak výrazně roste, a Apple se zde dostal na 11,51 mld. USD, což je meziročně 25,4% nárůst. Velkou radost ale stále dělají i iPhony. Ty se svými 42,63 mld. USD stále tvoří téměř polovinu Applu (47,3 %) a meziročně vzrostly o 9,7 %. Dařilo se i wearables, Home a dalšímu příslušenství. Tam bylo dosaženo 9,65 mld. USD (+9,8 %). Jedinou kategorií, která tentokrát padala, byly tablety iPad. Zde došlo ke znatelnému "ochlazení" a spadly o 13 % na 7,17 mld. USD.