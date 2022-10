Meta vydala finanční výsledky: Metaverse je nadále bezednou dírou na peníze

Prvním problémem je, že společnosti klesly příjmy, a to ne poprvé. Jsou nižší proti letnímu čtvrtletí (Q2/22), ale také proti loňskému roku (Q3/21). S výší 27,71 mld. USD tak jde meziročně o 4,4% pokles. Velmi dobře víme, že Meta se hodně snaží protlačit Zuckerbergův velký sen, virtuální svět Metaverse. Ostatně si podle toho změnila jméno. Dnes sice nemůžeme říci, že to společnosti nevyjde, její snaha ji v budoucnu může vystřelit na vedoucí pozici, to dnes nemůžeme vědět, prozatím je ale její Reality Labs doslova jen bezednou dírou na peníze. Z výše zmíněných 27,71 mld. tvoří příjmy z aplikací (především reklam) 27,43 mld USD a Reality Labs vykázalo příjmy pouhých 285 mil. USD. To znamená, že Metaverse nyní Facebooku přináší pouze 1,02 % příjmů. Optimismu nepřidává to, že jde navíc o nejnižší číslo za poslední 2 roky. Místo toho, aby Metaverse postupně nabýval na síle, už tři čtvrtletí po sobě příjmy divize dramaticky padají (o 20-35 % za čtvrtletí).

Jenže ani u toho to nekončí. Zatímco příjmy padají, náklady naopak rostou. Aplikační divize (rozumějte především příjmy z reklam v aplikacích Mety) vykázala zisk 9,34 mld. USD, což znamená solidní 34% provozní marži, ale i zde musíme podotknout, že meziročně se provozní zisk propadl o 28,5 % (čistý mnohem více, viz níže). Podstatně horší je to právě u divize Reality Labs, která se stará o Metaverse. Ty vykázala příjmy oněch 0,285 mld. USD, ale její celková ztráta je hrozivých 3,672 mld. USD. Jinak řečeno, náklady divize činí 3,957 mld. USD. Skoro 4 miliardy nákladů na příjmy necelých 300 milionů, to není moc dobrý byznys. Navíc se pro příští rok předpokládá další výrazné navýšení ztrát, nicméně firma věří, že v dlouhodobém horizontu se jí to vyplatí.