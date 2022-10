Microsoft: prodeje Windows a zisky klesají, naopak cloud nadále roste

Máme tu "sezónu" zveřejňování finančních výsledků technologických firem. Už jsme se dívali na Metu, kde to bylo hodně špatné , nyní je tu, kde je to lepší. Firma totiž za poslední čtvrtletí (Q3/22) vykázala příjmy ve výši 50,1 mld. USD, což je meziročně 11% nárůst. Nedařilo se však všem divizím a negativní zprávou je i to, že navzdory vyšším příjmům se o 14 % propadl čistý příjem firmy na 17,6 mld. USD. Pořád jde ale o vynikající 35% čistou marži.