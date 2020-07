TSMC přestane do dvou měsíců dodávat čipy firmě Huawei

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. tak během tohoto týdne oficiálně potvrdila, že přestala zpracovávat nové objednávky pro výrobu čipů pro Huawei Technologies, a to právě na základě amerických exportních regulací. Dodala ovšem, že i tak se jí v tomto roce podaří dosáhnout cca 20procentního růstu tržeb, a to především díky silné poptávce po 5G technologiích včetně telefonů a síťové infrastruktury. I to jí umožní v tomto roce dále navýšit kapitálové výdaje.

Předseda TSMC Mark Liu na konferenci s investory uvedl, že jeho firma plně vyhoví exportním regulacím USA a že od Huawei nepřijala novou zakázku ve skutečnosti už od 15. května tohoto roku. TSMC tak reaguje i na to, že skončilo období, kdy se mohla veřejnost a soukromníci vyjadřovat k plánovaným regulacím a na základě toho oznamuje, že poslední wafery s hotovými čipy tak Huawei dostane 14. září, respektive bude moci dostat. Pak už vstoupí v platnost to, že i cizí společnosti využívající americké technologie pro výrobu čipů nebudou moci s Huawei bez platné licence obchodovat.

Mark Liu už nesdělil, zda TSMC chce o příslušnou licenci vůbec požádat a od mluvčího firmy se dozvídáme, že dané vyjádření se týká aktuálního stavu a není jasné, zda americká strana náhodou nepřipraví další změny pravidel.

Jinými slovy, do poloviny září je ještě dost času na to, aby se mohlo cokoliv změnit a asi nikdo by se nedivil, kdyby se USA s Čínou nakonec dohodly a plánované regulace byly uvolněny, i když to tak v současném klimatu moc nevypadá.

Mark Liu ale prozradil alespoň to, že TSMC už úzce jedná s dalšími svými klienty na tom, aby ti využili uvolněné výrobní kapacity po Huawei. Škoda jen, že se nedozvíme, jaké konkrétní firmy mají zájem na jejich obsazení, ale lze si představit, že mezi ně bude patřit AMD a možná i Apple. Od Digitimes se totiž dozvídáme, že Apple si chce nechat vyrábět svá nová SoC pro Macy založené na architektuře ARM právě firmou TSMC, což ale skutečně není žádné překvapení. Ostatně právě Apple patří mezi jednoho z prvních zákazníků, který využívá 5nm technologii TSMC a obecně jde o dlouhodobého partnera.

Co se týče financí, TSMC už zlepšilo svůj výhled na tržby získané od července do září z 11,2 na 11,5 miliard dolarů, což představuje meziročně o téměř 21 % lepší výsledek a pro celý rok 2020 pak platí růst o 20 %. Kapitálové výdaje budou zvýšeny z 15 až 16 miliard na 17 miliard dolarů.

