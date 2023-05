AMD EPYC s architekturou Zen 5: až 192 jader a extrémní 1,5 GB L3 cache

AMD chystá nové serverové procesory s architekturou Zen 5. Mají kódové označení Turin a celkem mají být k dispozici minimálně ve třech různých hlavních řadách podobně jako Zen 4, ne-li dokonce ve čtyřech, alespoň to tak tvrdí YouTube kanál Moore's Law is Dead. Klasický Turin přijde s maximálním počtem 128 jader a 256 vláken, jeho TDP činí v základu 500 W, ale může být

Společnostchystá nové serverové procesory s architekturou. Mají kódové označení Turin a celkem mají být k dispozici minimálně ve třech různých hlavních řadách podobně jako Zen 4, ne-li dokonce ve čtyřech, alespoň to tak tvrdí YouTube kanál Moore's Law is Dead. Klasickýpřijde s maximálním počtem 128 jader a 256 vláken, jeho TDP činí v základu 500 W, ale může být nakonfigurován až na 600 W . Zásadnější změnou má být žebříková L3 cache , velikosti by se ale neměly měnit a počítá se také s mírnými změnami pro L1 cache. Další změnou má být přechod na 4nm výrobní proces u TSMC. Předpokládá se uvedení v rámci třetího čtvrtletí roku 2024, nicméně proslýchá se, že jejich uvedení může být uspíšeno do první poloviny příštího roku.

Dále tu máme Turin-X, který by měl nahradit modely Genoa-X (a to ty ještě nebyly oficiálně uvedeny na trh, což by se mělo stát v těchto týdnech). U nich se budeme moci setkat až s 1152 MB L3 cache, nicméně nový Turin-X má přinést dokonce 1536 MB. V zásadě se na tom projeví navýšení počtu jader. 64 MB 3D V-Cache na CCD zůstává, jenže těch je tu až 16, což dává celkem 128 jader a 1024 MB 3D V-Cache. Když se k tomu přidá standardních 32 MB L3 cache na CCD, máme tu dalších 512 MB L3 cache paměti. Součtem těchto dvou čísel se dostáváme na 1,5 GB. Každé jádro by mělo mít 1 MB L2 cache, takže tu máme ještě 128 MB další paměti a v L2+L3 cache pamětech mají mít tyto procesory docela šílených 1664 MB paměti. Na tyto procesory si ale ještě dlouho počkáme. Jejich předchůdci teprve budou jen uvedeni na trh, takže se prozatím počítá s první polovinou roku 2025.

Turin Dense s architekturou Zen 5C. Tady se mluvilo o tom, že by jedno CCD mělo mít 16 jader a ne obvyklých 8, což by mělo zajistit vytvoření 192jádrového čipu, který má konkurovat Dále tu máme něco, co je prozatím neoficiálně nazývános architekturou Zen 5C. Tady se mluvilo o tom, že by jedno CCD mělo mít 16 jader a ne obvyklých 8, což by mělo zajistit vytvoření 192jádrového čipu, který má konkurovat modelu Sierra Forest od Intelu se 144 jádry. Zde připomeňme, že u těchto procesorů Intelu a jejich nástupců, které nemají mít Hyper-Threading, ale jen úsporná jednoduchá jádra, se zmiňují do budoucna i 334 nebo dokonce 512jádrové modely. U AMD se o absenci SMT nemluví, takže se tu pravděpodobně bavíme o zpracovávání 384 vláken najednou. U těchto procesorů se počítá s 500W TDP a zajímavostí je to, že kvůli příchodu Sierra Forest patrně bude jejich uvedení uspíšeno a možná budou prvními EPYCy s architekturou Zen 5, které uvidíme na trhu. Stát by se tak mohlo podobně jako u klasického Turinu v první polovině příštího roku. Zatímco u klasiky se nyní více mluví o druhém čtvrtletí, Zen 5C by to možná mohl stihnout už v tom prvním.

Turin AI. V tomto případě by se mělo jednat o Turin Dense s architekturou Zen 5C, který ale bude mít také chiplet pro AI. Je tedy velmi pravděpodobné, že se tu objeví čip od Xilinxu pro úlohy umělé inteligence a strojového učení. Ten už máme např. v mobilních procesorech Poslední dobou se začíná mluvit i o verzi. V tomto případě by se mělo jednat o Turin Dense s architekturou Zen 5C, který ale bude mít také chiplet pro AI. Je tedy velmi pravděpodobné, že se tu objeví čip od Xilinxu pro úlohy umělé inteligence a strojového učení. Ten už máme např. v mobilních procesorech Ryzen 7040 Phoenix . V případě EPYCů si na takový model máme počkat do začátku roku 2025.