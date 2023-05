Únik z Gigabytu napovídá brzký příchod 500-600W serverových procesorů

Na internetu se objevil zajímavý snímek z prezentace Giga Computing, což je serverová divize Gigabytu. Jde o roadmapu, která ukazuje spotřeby dnešních i budoucích serverových CPU a GPU řešení. Jak to tak vypadá, snížení spotřeb asi nemůžeme očekávat, v podstatě ve všech kategoriích dochází k nárůstu hodnot. V podstatě žádná z kategorií se tomu nevymyká a jde jak o CPU, tak i serverová GPU různých formátů (PCIe i SXM) a dalších kombinovaných řešení, jako je např. Nvidia Grace Hopper.



Na roadmapě tak vidíme, že dnešní procesory Intel Xeon se spotřebou TDP/PBP končí na 350 W, nicméně jejich MTP může být vyšší (např. Xeon X9-3495X má 350W PBP a 420W MTP). Od konce roku 2024 se u nových serverových procesorů Intelu počítá s dalším navýšením PBP, a to až na 500 W. Z toho se dá očekávat, že by se skutečná spotřeba při plné zátěži mohla dostat ještě výše. Kolik, to by bylo čistě jen hádání, ale asi by nás nepřekvapilo, kdyby se to pohybovalo někde okolo 600 W. Pokud jde o AMD, tam dnes vidíme 400W TDP, od poloviny roku 2024 bychom se měli připravit na to, že některé mnohojádrové serverové procesory by se spotřebou TDP mohly vylézt na hranici 600 W. Jak vidíme, u obou výrobců můžete v příštím roce očekávatu TDP/PBP a reálné spotřeby v zátěži patrně pohybující se někde přes 600 W, možná až k 700 W (Socket SP5 ostatně podporuje max. 700 W).