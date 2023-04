AMD Zen 6 by měl být vyráběn 2nm technologií

Společnost AMD vyvíjí nové generace procesorů Ryzen a nyní jsou na řadě architektury Zen 5 a Zen 6. O jeden z úniků se postaral inženýr Md Zaheer na sociální síti LinkedIn, kde měl zveřejnit detaily o tom, na kterých projektech pracoval. Vedle údajů o tom, že na Zenu 5 pracoval od ledna 2021 do prosince 2022, se tu objevila i zmínka o tom, že v roce 2023 začal pracovat na architektuře Zen 6. Jádra těchto procesorů se údajně nazývají Morpheus a podle úniku by měla být vyráběna pomocí 2nm procesu. Není však jasné, zda se o výrobu postará TSMC nebo Samsung. Obě firmy by měly mít připraven 2nm proces v roce 2025 a Zen 6 se jistě dříve, než v tomto roce, nepředstaví (dá se čekat spíše rok 2026).

Pokud jde o Zen 5, jeho jádra se mají nazývat Granite Ridge a AMD má představit také hybridní architekturu s úspornými jádry podobně jako Intel. V případě AMD by ale tato jádra měla mít jen omezený takt a menší cache paměť, nicméně architekturou a schopnostmi by měla být stejná. Očekává se také GPU na architektuře RDNA3+ a Artificial Intelligence Engine (AIE) pro zpracovávání algoritmů umělé inteligence. Zen 5 očekáváme v roce 2024.