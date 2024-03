Apple prý nestíhá vývoj své AI, má jednat s Googlem o licencování Gemini

Společnostise poslední dobou moc nedaří vývoj některých nových technologií. Projekt chytrého auta Apple Car byl po 10 letech poslán k ledu , místo toho se chce podstatně více soustředit na systémy umělé inteligence, které dnes hýbou světem. Chce přinést systémy generativní AI přímo do telefonu, k čemuž má dopomáhat výkonné NPU (Neural Engine) v procesorech Applu, ale také nový software. Jenže vývoj takových systémů není jen tak, a ačkoli se tomu Apple věnuje už nějakou dobu, náhlý důraz na to patrně nebude stačit překonat léta ne až tak prioritního přístupu z minulosti. Mark Gurman z Bloombergu se nyní nechal slyšet, že nové iPhony by skutečně měly dostat nové AI systémy, nebudou ale v základu od samotného Applu.

Proslýchá se totiž, že se vývoj nedaří dostatečně rychle, aby se stihlo vydání pro nadcházející iPhony, a tak přichází na přetřes spolupráce s jinými firmami. Apple měl jednat se společností OpenAI o licencování její AI technologie, nyní to ale vypadá, že se vedou jednání zejména s Googlem o integraci jeho AI Gemini . Tyto společnosti už mají dohodu např. o výchozím vyhledávači Google v rámci prohlížeče Safari, což Applu přináší do kapsy miliardy dolarů ročně. Nyní by se tak tok peněz mohl i částečně obrátit. Zatímco Gemini obvykle funguje na cloudové bázi, v případě Applu by kvůli bezpečnosti byl využit jen základ tohoto AI systému, jeho vyhodnocování (inference) by ale probíhalo na zařízení a data by se tak nedostávala nejen na servery Googlu, ale ani na servery Applu. Předpokládá se, že nová AI bude oznámena v červnu na tradiční konferenci WWDC 2024.