Meta ve velkém přechází na RISC-V, nahradila jimi už 85 % procesorů

Meta se rozhodla vsadit na procesory s architekturou RISC-V. Na hardwaru využívající tuto architekturu pracují už 4 roky, přičemž mají být využívány pro nové generace čipů pro kódování videa, ale také trénování AI a její inferenci (běh). Prvním takovým výsledkem je procesor MSVP (Meta's Scalable Video Processor), který byl oznámen v květnu letošního roku . Tento procesor je už velkosériově vyráběn, a to dokonce do takové míry, že nyní jsou veškeré úlohy (100 %) zpracování videa na sociálních sítích Facebook, Messenger a Instagram prováděny už na těchto procesorech. Prahlad Venkatapuram ze společnosti Meta se nechal slyšet, že firma už nahradila 85 % všech svých dosavadních CPU těmito čipy a pro další úlohy pak zbývá už jen 15 %.

Poněvadž na nových procesorech Mety poběží i algoritmy AI, a to jak trénování, tak i inference, konkurují současně i nejvýkonnějším GPU AMD a Nvidie. AI varianty procesorů jsou nazvány MTIA (Meta Training and Inference Accelerator) a jsou organizovány do matice 8×8, kde každý tento element má dvě jádra RISC-V, jedno skalární a jedno vektorové, a pak je zde ještě jedno jádro RICS-V pro jejich řízení. Procesory jsou vyráběny 7nm technologiích a mají frekvenci jen 800 MHz. Výkon dosahuje 102,4 GEMM TOPS v INT8 a 51,2 v FP16, a to vše při spotřebě jen 25 W. Pro srovnání, RTX 4070 Ti má sice 312 TOPS v FP16 (tedy 6krát tolik), ale její TDP je 285 W (více než 11násobek). Čip má 128 MB vlastní paměti s rychlostí 800 GB/s a může mít až 128 GB LPDDR5 RAM s propustností 176 GB/s.