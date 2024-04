Google Axion je novým ARMovým procesorem až o 50 % výkonnějším než x86

Dalším krokem k většímu rozšíření platformy ARM může být nový procesor Google Axion. Tato novinka byla představena na Cloud Next 2024 a Google tímto procesorem na architektuře ARM ukázal, že si chce vlastními silami řešit více svých datových center. Architektura x86 se zde ukazuje být nepříliš efektivní, vzhledem k výkonu má totiž dost vysokou spotřebu. Procesor Axion by něco takového měl řešit. Google ho označuje jako Tensor Processing Unit (TPU) a může běhat v systémech složených z až 8960 těchto čipů. Využívá ARM Neoverse V2 a vlastní mikrokontroléry Titanium, které se starají o síťové připojení a bezpečnost, takže se o to nemusí starat samotné TPU, kterému pak zbývá více výkonu na užitečnou práci.



Oproti předchozím generacím TPU má novinka dvojnásobný výkon a k chlazení bude využito kapaliny. Proti dnešním serverům s procesory x86 by novinka měla zvýšit výkon o 50 % v oblasti virtuálních strojů, současně také nabízí o 60 % lepší energetickou efektivitu. Oproti jiným konkurenčním cloudovým procesorům na architektuře ARM má mít Axion o 30 % vyšší výkon. Už teď je nasazen ve službách jako BigTable, Spanner, BigQuery, Blobstore, Pub/Sub, Google Earth Engine a YouTube Ads.



Připomeňme ještě, že Google vytvořil už několik svých procesorů. V roce 2015 to byla první generace TPU, rok 2018 přinesl Video Coding Unit (VCU), specializovaný procesor pro kódování videa, který byl 33krát efektivnější než původní řešení. V roce 2021 přinesl procesor Tensor pro mobilní zařízení, který je nyní už ve své 3. generaci.