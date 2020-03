Bethesda omylem zveřejnila kopie Doom Eternal bez ochrany Denuvo

Bethesda už jednou vypustila do světa hru, u níž se jí povedlo něco podobného. Šlo o Rage 2 rovněž s Denuvem , které ale bylo přítomno pouze ve verzi pro Steam. Vlastní obchod Bethesdy ale nabízel verzi, v níž Denuvo nebylo, takže se mohly ihned objevit pirátské verze hry a zakrátko Denuvo zmizelo i z verze pro Steam , neboť už v podstatě nemělo cenu ho dále využívat. Lze tak čekat, že v případě Doom Eternal bude DRM také v dohledné době odstraněno, což je dobrá zpráva především pro poctivé zákazníky.

Jak se ale Bethesdě povedlo opět vypustit do světa hru bez DRM ochrany? Jednoduše tak, že herní data obsahovala jak správnou verzi .exe souboru s Denuvem, tak i složku Original, kde byl ten samý soubor bez Denuva. Crackeři tak neměli co překonávat a Doom Eternal mohl být ihned vypuštěn do světa.

Bethesda přitom hru rychle "opravila", což znamená, že z jejích souborů odstranila nechráněný soubor, ale to už pochopitelně nemá vůbec žádný význam. V případě Rage 2 bylo Denuvo odstraněno asi týden po vypuštění hry na trh, tak uvidíme, jak dlouho to bude trvat tentokrát.

Je také zajímavé, že Denuvem chráněná verze .exe souborů zabírá celkem 360 MB, zatímco originální méně než 70 MB.

