Blue Origin míří na 2 rekordy: nejmladší (18) a nejstarší (82) člověk ve Vesmíru

Už za 4 dny, 20. července, se chce Jeff Bezos se svým bratrem Markem podívat do Vesmíru. Nad Kármánovu linii ve výšce 100 km by se spolu s nimi měla podívat i 82letá Wally Funk (pilotka a velvyslankyně dobré vůle), čtvrté místo pak měl získat vítěz aukce, který nabídl 28 mil. USD . Vypadá to však, že se nám to všechno zamotalo. Tento tajemný vítěz se na palubu raketyspolečnostinakonec nepodívá. Důvodem jsou oficiálně "konflikty v kalendáři", poletí tak až v některém z následujících letů.