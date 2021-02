Čínská mise k Marsu je úspěšná, Tianwen-1 dosáhla orbity rudé planety

Čínská národní vesmírná agentura plánuje vyslat na povrch planety rover o hmotnosti 240 kilogramů, který je vybaven mnoha přístroji, mezi nimiž je například meteorologická stanice, podpovrchový radar nebo kamera s vysokým rozlišením. Rover by se měl Marsu dotknout za několik měsíců (pravděpodobně v květnu) v oblasti Utopia Planitia na severní polokouli.

Čína v rámci mise také plánuje do roku 2030 dopravit získané vzorky z Marsu na Zemi, kde je bude možné podrobně analyzovat a pátrat například po potenciálních známkách života nebo porozumět historii rudé planety. Další misí, která má k Marsu v průběhu února dorazit, je projekt NASA Perseverance . Rover Perseverance by měl podobně jako čínská sonda také přistát na povrchu Marsu a NASA taktéž plánuje dopravit vzorky hornin na naši planetu.

Orbiter mise Tianwen-1 by měl být provozuschopný minimálně po dobu jednoho roku na Marsu, což je po přepočtu přibližně 687 pozemských dní. Rover, který bude studovat povrch planety, by měl odhadem vydržet alespoň 90 dní na Marsu, to je asi 93 pozemských dní.Zdroj: bbc.com,