Epic Games opravují svůj launcher, spotřeba se snížila, ale ne dost

Vývojáři slíbili rychlou nápravu, která nyní přišla s verzí 11.0.2 , ale zároveň se dozvídáme, že ještě nejde o úplné řešení. Nicméně zátěž by se měla přinejmenším snížit a to je také to, co nyní mohu osobně pozorovat. Dříve byl procesor vytížen až na 4 procenta, zatímco nyní je to 1,5 až 2 procenta. Ale i to je pořád mnohem více, než by bylo záhodno, ostatně ostatní launchery jako je klient Steamu nebo GOG Galaxy ukazují 0 až 0,1procentní zatížení.