Epic přitvrzuje a nabízí zdarma Alien: Isolation, jaké další hry to budou?

Epic Games odstartovali letošní vánoční nadílku budovatelskou hrou Cities: Skylines, po níž přišla na řadu mimozemská hopsačka Oddworld: New 'n' Tasty. Následný titul The Long Dark nás uvrhnul do zmrzlého postapokalyptického světa ve hře na přežití a pak jsme si mohli zdarma do knihovny přidat titul Defense Grid 1, v němž si strategicky stavíme obranu základny proti nájezdníkům.





Dnes je do páté hodiny odpolední k dispozici hra Alien: Isolation, která se inspirovala původním filmem Vetřelec od Ridleyho Scotta. Jedná se tak o sci-fi horor v podobě FPS hry, kde ono S ale neznamená Shooter, ale spíše Survival. V Alien: Isolation ostatně pro vetřelce nepředstavujeme ani tak hrozbu, jako spíše maso na špejli, které může přežít leda díky štěstí a snaze využít vše, co se dá.

Už minulý týden se ale objevil tweet, který přinesl seznam všech 15 her, jež si Epic má pro letošní závěr roku připravit. A nyní už je zřejmé, že tento seznam bude pravdivý, neboť se trefil už alespoň ve třech případech. Co tu tedy máme dál?

Dnes odpoledne by mělo následovat Metro 2033 (nejspíše verze Redux), dále pak opět něco pro budovatele, a to Tropico 5. Pak to bude temná hopsačková jednohubka Inside, po níž se dočkají přiznivci RPG žánru díky titulu Darkest Dungeon s netradičním 2D zpracováním, který si vysloužil velice kladná hodnocení.

Poslední šestici her načne My Time at Portia se zeldovskou grafikou, což je také svým způsobem budovatelská až farmářská hra s prvky RPG či rovnou "simulace života". Night in the Woods je další hopsačka, tentokrát ovšem křížená s adventurou a s kočkou v hlavní roli. Ve Stranded Deep si zahrajeme na Toma Hankse v roli trosečníka, který přežije pád letadla a ocitne se na tropickém ostrově, takže půjde opět o přežití.

Solitairicu bude asi třeba si nejdříve vyzkoušet, abychom pochopili tento mix RPG rogue-like soubojů a Solitairu. Předposlední bude Torchlight II, izometrické akční RPG ve steampunkovém světě a nakonec by měl být nabídnut titul Jurassic World Evolution určený pro ty, kteří by si chtěli postavit vlastní zábavní park plný dinosaurů.

Epic tak tentokrát nabídne hry v ne moc širokém záběru žánrů a přinejmenším ve dvou případech se bude opakovat, čímž mám na mysli hry Metro 2033 a Torchlight II, které už jednou nabídl. Na zuby jim ale koukat nebudeme.



