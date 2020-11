Fugaku, nejvýkonnější superpočítač na světě, je 3krát rychlejší než ten druhý

V žebříčku nejvýkonnějších superpočítačů na světě je to poslední dobou dost zajímavé. V červnu byl z trůnu sesazen IBM Summit novým superpočítačemod Fujitsu, který stojí v RIKEN Center for Computational Science (R-CCS) v Kobe v Japonsku. Jednou ze zajímavostí je i to, že využívá úspornou architekturu ARM A64FX. Při svém spuštění obsahoval 7.299.072 těchto jader a dosahoval výkonu 416 PFLOPS. Pro srovnání, tehdy překonaný IBM Summit, který byl postaven pro Oak Ridge National Laboratory (ORNL), dosahuje výkonu "jen" 148,8 PFLOPS. Skládá se ze 4356 uzlů, kde má každý z nich dvě 22jádrová CPU IBM Power9 a šest GPU Nvidia Tesla V100. Třetí je Sierra s výkonem 94,6 PFLOPS.

Jako by to nestačilo, superpočítač Fugaku se dočkal upgradu a z necelých 7,3 milionu jader se nyní dostal na 7.630.848. To je zhruba o 4,5 % více a také výkon nyní povyskočil. Dosahuje už výše 442 PFLOPS a je tak více než 3krát výkonnější než IBM Summit. Už brzy ale budou dostavěny další superpočítače. Nvidia postaví v Británii Cambridge-I , který má dosáhnout na 29. příčku, v Itálii bude postaven systém Leonardo . Finsko by mělo dostat superpočítač LUMI , který využije AMD EPYC a nové Radeony Instinct . Tam se hovoří o výkonu dokonce 550 TFLOPS, ale není jasné, zda ve stejné metrice.