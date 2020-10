Evropa získá další výkonný superpočítač, LUMI s AMD EPYC a Instinct

Superpočítač s výkonem 550 PetaFLOPS by se dnes zařadil na první místo v žebříčku TOP500 jako nejvýkonnější systém světa. To tedy když budeme předpokládat, že jde o PetaFLOPS v FP64, což by mělo odpovídat, pokud není uvedeno jinak. Dnes je totiž nejvýkonnější japonský Fugaku založený na výkonu čipů architektury ARM, který nabízí výkon 513 PetaFLOPS.





A je slušná šance, že se nový LUMI skutečně na čas stane nejvýkonnějším superpočítačem světa, neboť je chystá na polovinu příštího roku a tehdy ještě nečekáme spuštění superpočítačů Aurora, či El Capitan. Aurora (1 ExaFLOPS) se v plánovaný termín nestihne a El Capitan (2 ExaFLOPS) je už od začátku plánován na rok 2022, takže zbývá Frontier (1,5 ExaFLOPS), o němž víme pouze to, že má být hotov někdy v příštím roce. Nedávno ohlášený AI superpočítač Leonard o sice nabídne 10 ExaFLOPS, ale v FP16.

AMD hlásí, že LUMI bude postaven ve spolupráci s Hewlett Packard Enterprise (HPE) a založen bude na platformě Cray EX s procesory EPYC a kartami Radeon Instinct. Určen bude pro iniciativu European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) a fyzicky se bude nacházet ve finském Kajaani, kde je umístěno vědecké IT centrum CSC. V rámci nově zřízené organizace LUMI jej ale bude sdílet celkem deset evropských zemí.

Dozvídáme se také, že LUMI bude zcela napájen z obnovitelných zdrojů energie a odpadní teplo bude použito pro vytápění okolních budov. Celý projekt také představuje investici 200 milionů eur, které pokryjí výstavbu i celý životní cyklus tohoto systému.

Máme tu ale také informace o konkrétním použitém hardwaru? Do jisté míry ano, neboť v případě procesorů se mluví o 64jádrových EPYC nové generace, takže půjde o Milan se Zen 3 a pak je tu i zmínka o nové generaci Radeon Instinct, což by zase měly být první čipy založené na odštěpené architektuře CDNA. Co se týče dat, máme tu jednak 32 TB paměti v rámci oddílu pro analýzu dat, který bude čítat také 64 GPU pro vizualizace, analýzu velkých dat a jiné úkoly. Pro samotné ukládání dat tu pak je oddíl se 7 PB na velice rychlé paměti flash doplněný o 80 PB pomalejšího úložiště. Obě budou založena na souborovém systému Lustre a nakonec je tu ještě dalších 30 PB pro "data management service". Celkem jde tedy o 117 PB prostoru s úhrnnou propustností až 2 TB/s.

Ceny souvisejících / podobných produktů: