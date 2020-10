NVIDIA s Atosem chystá pro Italy nejvýkonnější AI superpočítač světa

Společnosti Intel a AMD plánují stavbu superpočítačů s 1 až 2 ExaFLOPS, jenomže to budou systémy, jejichž výkon se počítá v FP64, pokud se s ním mají zařadit do žebříčku TOP500. NVIDIA přitom dosud byla a stále je v TOP500 na předních místech, ovšem nové systémy jako Aurora či El Capitan už s jejím hardwarem nepočítají, a to právě proto, že se v jejich případě počítá s úzkým propojením procesorů a grafických čipů. To NVIDIA sama nabídnout nemůže (zatím), a tak se bude orientovat spíše na oblast, kterou zná sama velice dobře, a sice na AI.





Společně s firmou Atos si tak NVIDIA chystá stavbu systému Leonardo, jehož udávaný výkon 10 ExaFLOPS vypadá na první pohled řádově lepší než u Aurory a jiných modelů nové generace, ovšem jde právě jen o FP16 pro účely umělé inteligence. I tak ale půjde o obrovský systém, jenž si vyžádá pro nabízený výkon téměř 14 tisíc GPU generace Ampere také moderní NVIDIA Mellanox HDR 200 Gb/s InfiniBand.

A jak napovídá jméno nového superpočítače, které si tvůrci půjčili od Da Vinciho, ten bude určen pro Itálii, která se chce díky němu dostat na přední příčku světového výzkumu umělé inteligence a jejích inovací. Stavbu si objednala Evropská komise ve spolupráci s italskou vládou v rámci organizace EuroHPC. Na projektu budou také spolupracovat společnosti Atos a Cineca, která poskytne své zkušenosti s využitím technologií CUDA. Atos zase dodá pro Leonardo své superpočítačové uzly BullSequana XH2000, na nichž bude postaven. Každý bude tvořen jedním CPU Intel a čtyřmi GPU Ampere.

K čemu konkrétnímu bude ale Leonardo sloužit? Zmíněny byly tři příklady, a to jednak kvůli pandemii upřednostněný vývoj nových léků, dále pak výzkum vesmíru (analýza elektromagnetických či gravitačních vln nebo i neutrin) a pak je to meteorologie a předpovědi počasí. Pak ale může jít i o vývoj nových materiálů, obecně o fyziku či jiné úkoly.

