Stadia zatím nepřesvědčila a vývojáři Googlu nevěří

V souvislosti s NVIDIA GeForce NOW se mluví především o útěku nakladatelů z její nabídky, přičemž to je v podstatě to samé v bledě modrém jako v případě Google Stadia. Jen s tím rozdílem, že do nabídky této služby se zase téměř nikomu nechce, či jak jinak si vysvětlit, že pět měsíců po spuštění provozu si zákazníci mohou vybrat jen mezi 28 tituly? NVIDIA je díky tomu na tom v podstatě mnohem lépe, protože GeForce NOW je propojena i se Steamem a výběr je i přes exodus herních firem stále slušný.

Představme si, že si ale v rámci Stadia máme hry kupovat jako na jakékoliv jiné platformě a ještě si průběžně platit za výkon v cloudu a streamování. Každý si spočítá, že pokud mu Google za to nabízí jen 28 her, pak zatím nemá cenu se zbavovat herní sestavy a přejít na streamování, když je výběr tak mizivý a rozšiřuje se tak pomalu.

Díky Business Insider se dozvíme, co vývojářům na platformě Stadia vadí, že nemají zájem s ní počítat. Jde celkem o tři hlavní důvody, a to jednak ten očividný fakt, že Stadia je nová a nemá širokou uživatelskou základnu, což je obvyklý problém, nicméně zde není jediný. Vývojáři tak očekávali, že Google se bude snažit je nalákat na nějaké výhody či pobídky, ovšem to dle jejich slov v podstatě nedělá. Nutno ale dodat, že zde mluvíme především o indie vývojářích, ale ti zase samozřejmě neočekávají stejné výhody jako autoři AAA her.

Google přitom uvádí, že tento rok Stadia nabídne 120 nových her a zaměřuje se většinou právě na AAA tituly. To má svou logiku protože právě ty jsou obvykle nejnáročnější na hardware, který lidé mající zájem o streamování postrádají. Za všechny můžeme zmínit Doom Eternal, Cyberpunk 2077 a nebo hru Baldur's Gate 3 (ta však nemusí nastoupit letos).

Zbývá nám ale ještě třetí ze zmíněných důvodů, a to ten, že oslovení vývojáři Googlu nevěří, že chce svou platformu Stadia dlouhodobě podporovat, což je zcela jistě legitimní důvod k opatrnosti. Ostatně internetové služby zanikají stejně tak běžně jako vznikají a společnosti se mohou z našeho pohledu ze dne na den rozhodnout, že je prostě zruší. Svým způsobem to nedávno zažili uživatelé GeForce NOW, kteří si mnohdy zřídili předplatné třeba jen kvůli hrám firmy Activision Blizzard, aby jednoho dne zjistili, že ta je z nabídky prostě stáhla a je zcela jedno, zda se v ní v rámci již ostrého provozu služby objevily omylem, nebo ne.

Google se již k těmto obavám vyjádřil a jeho odpověď byla dle očekávání sterilní. Píše se v ní, že Google cítí podporu vývojářů a vydavatelů, kteří chtějí, aby Stadia uspěla. Dále Google poukazuje, že dosud ne každý vydavatel ohlásil své tituly pro tuto službu a časem bude pro ni představeno více her.

Jde tak o nic neříkající a nepřesvědčivou snahu o ujištění, že Google to se Stadií myslí vážně. Pokud ale jeho vedení jednou vyhodnotí, že ta nemá výsledky a ani dobrý výhled, může být prostě zrušena a zákazníci mohou jen doufat, že jim to bude sděleno s dostatečným předstihem, aby si mohli své zakoupené hry ještě trošku užít.

