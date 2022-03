Intel dostává miliardy dolarů na subvencích, kolik v USA a Evropě?

Už víme, jakým způsobem bude Intel v Evropě investovat plány týkající se USA byly odhaleny už předtím . A ještě dříve, když Intel popsal svou novou strategii IDM 2.0 týkající se výroby, prozradil, že bude od vlád očekávat asi třetinové pokrytí připravených nákladů na výstavbu nových kapacit. V Evropě chce přitom investovat do továren samotných na 33 miliard dolarů a další desítky miliard budou utraceny v Ohiu, kde celková částka ani není známá (v první fázi to bude 20 miliard), ale může jít až o 100 miliard USD. To se ale bude samozřejmě týkat mnoha let investic.