Intel poodhalil XeSS 3 se 4× Multi-Frame Generation
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Na Intel Tech Tour byly poodhaleny nejen nové procesory Panther lake a Clearwater Forest, ale také nová generace technologie XeSS 3, která přináší Multi-Frame Generation.
Společnost Intel se snaží zvrátit nepříznivý stav, ve kterém se ocitla, a tak na Intel Tech Tour představila poměrně zajímavé procesory Panther Lake, které vyrábí svým procesem 18A. Ty mají novou architekturu grafických čipů Xe3. Ani to ještě není zdaleka všechno. Současně byla také poodhalena nová generace herní technologie XeSS 3. Konkrétně jde o XeSS-MFG (Multi-Frame Generation), tedy schopnost pomocí AI generovat větší množství snímků, které jsou pak ještě navíc zvětšování pomocí upscalingu. Využití tu najde technologie optického toku, pohybové vektory a hloubkové buffery na to, aby se vytvořily až tři další interpolované snímky.
Výsledkem by tak mohla být 4násobná obnovovací frekvence. Zajímavostí je to, že MFG má být dostupné na všech kartách s XMX akcelerátory, což znamená různé desktopové i integrované grafické čipy. Má to tedy umět Xe3 v Panther Lake i Arc B-Series včetně iGPU v Core Ultra 200 a Arc A-Series. Starší čipy na bázi Xe1 si ale budou muset trochu počkat. Funkce Frame Generation Override umožní nastavit, kolik snímků se takto má generovat, a budou k dispozici režimy 2×, 3× a 4×. Dále zde nebude chybět podpora pro Shared GPU/NPU Memory Override pro možnost nastavit kapacitu paměti RAM pro iGPU a NPU. Dobré je i to, že MFG se může dostat do herních konzolí, které jsou postavené na čipech Intelu, i když takových moc není (např. MSI Claw).
Prvotní testy při prezentaci Intelu na 45W verzi procesoru Panther Lake ukázaly např. hru Painkiller, která se z nativních 45 fps dostala na cca 200 fps se 4násobným MFG. V případě Dying Light: The Beast pak byl nárůst podobný, ze 30 fps se šlo na zhruba 130 fps.