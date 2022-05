Jaké takty zvládnou finální verze procesorů Ryzen 7000?

Vypadá to, že AMD bude zatím mlčet, co se týče maximálních taktů a především výkonu na takt, takže nám zbývají zatím jen spekulace. AMD zatím potvrdilo, že Ryzeny 7000 budou mít maximálně 16 fyzických jader, čili půjde o již třetí generaci desktopových CPU Ryzeny s maximální konfigurací 16C/32T. Zákazníci tak budou očekávat o to větší pokrok, co se týče výkonu jednotlivých jader, kde AMD slibuje alespoň +15 % s tím, že je v tomto ohledu spíše konzervativní.