Ryzen 7000 budou mít maximálně 16 jader, ale AMD přesto neříká vše

počtu jader Ryzenů 7000, který skutečně končí na 16C/32T, čili v tomto ohledu se desktopové procesory AMD nikam neposunou a pokud jde o hrubý výkon, zbývá už především IPC a takty. Doufejme, že ze strany Hallocka jde tentokrát o správné informace a nebude to jako v případě 170W TDP , ale dále už do toho rýpat nebudeme. Můžeme už tak konečně zcela uzavřít téma ohledně7000, který skutečně končí na 16C/32T, čili v tomto ohledu se desktopové procesory AMD nikam neposunou a pokud jde o hrubý výkon, zbývá už především IPC a takty.

Hallock přitom tvrdí, že zmínka o alespoň 15% zvýšení jednovláknového výkonu oproti předchozí generaci vyjadřovala schválně konzervativní odhad a co se týče toho, čím k výkonu přispějí vyšší takty a čím zase vyšší IPC, o tom se AMD bude více bavit až někdy v létě. To se také dozvíme více i o spotřebě a velikosti či tranzistorové hustotě čipů tvořených novým procesem. Aktuálně je také příliš brzy na to mluvit o výsledném výkonu, čili AMD bude své nové Ryzeny ještě ladit.

Dále se dozvídáme, že AMD rozhodně počítá s dalším nasazením V-Cache, ovšem pokud jde o generaci Zen 4, ještě nemůže představit nic konkrétního.

Vedle toho je tu další téma, a sice zda AMD konečně opět "osadí" i low-endovou nabídku v rámci moderních CPU, což by mělo, když je tu opět silná konkurence. Hallock však potvrdil jen to, že Zen 4 nebude jen pro hi-end.

AMD také mluvilo o nových instrukcích včetně těch určených pro AI a dozvídáme se, že to budou specificky AVX-512 VNNI a AVX-512 BFLOAT16. Půjde tak o rozšíření určené třeba k tomu, aby mohl být akcelerován upscaling videa pomocí AI, či další všemožné úlohy.

Integrovaná grafika bude standardní součástí nových procesorů, i když by se dalo očekávat, že ji nabídnou skutečně všechny, neboť AMD může chtít v některých případech využít i I/O čipy, které byly vyrobeny s chybou v GPU části. Dle Hallocka ale budou mít všechny modely své iGPU, které však bude slabé a určené prostě jako základní řešení s akcelerací videa (odpovídající generaci Ryzen 6000). AMD tím bude moci oslovit především podniky, které v řadě případů nemají zájem o PC se samostatnou grafikou.

Chladiče pro AM5 je další téma vzhledem k novému 170W TDP, které ale výkonné vzduchové modely jako Noctua NH-D15 ještě pohodlně zvládnou. Sám ale očekává, že si firmy připraví i nové modely právě pro výkonné Ryzeny 7000, i když je jinak zaručena plná zpětná kompatibilita s chladiči pro AM4.

A proč jsou 5nm čiplety na fotkách i obrázcích zlaté? Ve skutečnosti nejde o to, že by byly pozlaceny, ale jde o výsledek procesu back-side-metallization v přípravě pro připájení čipů k heatspreaderu a jde jen o to, že se čipy jeví jako zlaté kvůli tomu, jak odráží světlo. Z toho se ale dozvídáme především to, že AMD opět použije pájku, i když zřejmě ne pro I/O čip, který to ostatně ani nebude potřebovat.