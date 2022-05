AMD AM5: otázky a odpovědi o OC, DDR5, PCIe 5.0 a X670 Extreme

přetaktování. Hallock k tomu pochopitelně neřekl nic opravdu konkrétního, ale uvedl, že dosažení taktu 5,5 GHz bylo velice snadné i na raných vzorcích s běžným chlazením. Máme se tak na co těšit, ale otázka je spíše ta, zda tu ještě bude nějaký vyšší strop nad rámec výchozích taktů, neboť ten už v posledních letech nikdy nebyl moc vysoký. Snad v případě levnějších modelů. Robert Hallock nám již objasnil , že procesory Ryzen 7000 skutečně budou mít maximálně 16 jader a promluvil také o jejich výkonu, instrukcích, atp. Nyní se budeme věnovat už spíše jejich platformě, ale začneme ještě tématem. Hallock k tomu pochopitelně neřekl nic opravdu konkrétního, ale uvedl, že dosažení taktu 5,5 GHz bylo velice snadné i na raných vzorcích s běžným chlazením. Máme se tak na co těšit, ale otázka je spíše ta, zda tu ještě bude nějaký vyšší strop nad rámec výchozích taktů, neboť ten už v posledních letech nikdy nebyl moc vysoký. Snad v případě levnějších modelů.

Dále bylo potvrzeno, že s podporou pamětí DDR4 nemáme počítat. Ryzeny 7000 nabídnou pouze podporu DDR5 a AMD se bavilo s různými dodavateli pamětí, modulů či součástek o budoucí dostupnosti jejich hardwaru, z čehož má veskrze pozitivní pocit. V době patice AM5 by už měly být ceny DDR4 a DDR5 vyrovnané, či téměř vyrovnané, ale to je velice široký pojem. Nikdo nám však dnes pochopitelně s klidným svědomím neřekne, kdy konkrétně by mohly ceny DDR5 klesnout na úroveň DDR4. Ryzen však i ve verzi Zen 4 ocení paměti s vysokým taktem a zpočátku nebude problém využít DDR5-6400 či ještě rychlejší.



PCIe 5.0 byla také zdrojem zmatků. Hallock uvádí, že Ryzeny 7000 mají vždy 28 linek PCIe 5.0, z čehož jsou čtyři využity pro napojení čipsetu, o čemž jsme Sběrnicebyla také zdrojem zmatků. Hallock uvádí, že Ryzeny 7000 mají vždy 28 linek PCIe 5.0, z čehož jsou čtyři využity pro napojení čipsetu, o čemž jsme psali už včera . Pak je tu rozdíl mezi deskami s X670 Extreme (X670E) a X670. Lepší desky s X670E budou mít vždy podporu PCIe 5.0 na grafice (x16 či x8/x8) plus jeden M.2 NVMe x4 Gen 5. Na X670 bude vyžadován pouze M.2 s PCIe 5.0 a v případě PCIe x16 to bude volitelné. Na B650 má AMD umožnit nasazení PCIe 5.0 pouze na M.2 slotu, ovšem leakeři mluví i o B650E, který Hallock nezmiňuje a zmínit by zatím ani nemohl. Kdo ale umí trošku počítat, ví, že tu jsou stále 4 nevyužité linky PCIe 5.0 a ty mohou být volitelně nasazeny v dalším M.2.

Nasazení X670E a X670 pak Hallock označuje za odezvu na požadavky zákazníků. Jednoduše řečeno, každý neocení nejnovější verzi PCIe, ale přesto může mít zájem o desku s bohatou nabídkou v rámci I/O nehledě na to, že zvláště desky s nejlepším čipsetem nabídnou i kvalitní napájení. X670 tak budou moci být levnější právě díky osekané podpoře PCIe 5.0. V obou případech se však počítá s pasivním chlazením.

A nakonec, pokud jde o podporu moderního USB4, o tom se dozvíme více v létě. Budou tu také nové moduly Wi-Fi 6E od AMD a MediaTeku, které ale budou pro výrobce desek veskrze volitelné.