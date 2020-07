Japonsko také žádá TSMC o stavbu továrny na svém území

Na tom celém je zajímavý především ten fakt, že TSMC přestane Huawei dodávat čipy právě na nátlak Američanů, kteří nově vyžadují od firem využívajících výrobní zařízení amerických firem speciální licence, a to s tím obecně očekávaným předpokladem, že nebudou vydány. Ostatně TSMC o licenci snad ani nežádalo, respektive se o tom vedení firmy nezmínilo.

Výstavba 5nm továrny TSMC v Arizoně má začít už příští rok a provoz bude dle plánu spuštěn o tři roky později. Celý projekt pak přijde na 12 miliard dolarů a Američané budou mít díky němu na svém území moderní továrnu, která bude sloužit pro zakázkovou výrobu čipů, a to s kapacitou dvaceti tisíc waferů měsíčně zpracovávaných technologií N5.

Nyní se probudili zástupci Japonska, kteří po TSMC také chtějí moderní továrnu, ovšem bránit se nebudou ani investicím jiných světových výrobců čipů. To by mohl být třeba i Samsung, jenž se v příštích letech ostatně chystá mohutně investovat právě do výroby a případně by mohla být oslovena i firma GlobalFoundries, ale ta už dávno rezignovala na to, aby se snažila držet krok s TSMC, Samsungem a Intelem.

Japonsko doufá, že případná továrna by byla připravena ve spolupráci s domácími výrobci čipů, jimž by se tím vlila nová krev do žil, ostatně ti dnes rozhodně nepatří do světové špičky. A právě i Japonsku jde stejně jako USA především o národní bezpečnost. Ostatně Čína nikdy nepřestala považovat Tchaj-wan za svou jen dočasně vzbouřenou provincii, každý může sledovat osud Hong Kongu a také to, jak Američané tlačí firmu Huawei ke zdi.

Firmy TSMC se už novináři zeptali na to, jak se tváří na návrh Japonska a ta zatím přinesla jen vyhýbavou odpověď, že "nejdůležitější jsou zájmy našich klientů". Čili je jasné, že nic ještě není rozhodnuto, ostatně podobně se TSMC dříve vyjadřovalo i o výstavbě v Arizoně. Je také zřejmé, že TSMC bude od Japonska očekávat nějakou formu pobídky, aby vůbec mohlo uvažovat o tom, že se rozhodne k výstavbě na jeho území.

Zde také připadá v úvahu možná užší spolupráce s japonskými firmami jako JSR, Showa Denko či Shin-Etsu Chemical, které v podstatě ovládají trh s nezbytnými chemikáliemi pro výrobu počítačových čipů. To ostatně nedávno poznala Jižní Korea , kde je ještě stále živé téma finančního vyrovnání mezi japonskými firmami a žijícími oběťmi nucených prací z druhé světové války. Japonsko se v tomto sporu rozhodlo na protistranu tlačit i tak, že podmínilo vývoz potřebného materiálu do Koreje vydáním povolenek, jež se mohlo v případě potřeby pozdržet.

Nezbývá tak než počkat, co z toho vznikne. Nicméně TSMC se aktuálně daří, očekává 20% růst ročních tržeb a je světově nejhodnotnějším výrobcem čipů

Ceny souvisejících / podobných produktů: