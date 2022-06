Začíná solární doprava? Lightyear 0 míří konečně do prodeje

Solární energie je v očích mnoha lidí řešením energetiky budoucnosti, zatímco jiní jsou k tomuto způsobu skeptičtí hlavně kvůli nevyrovnanému průběhu výroby elektrické energie. Jednou z otázek jsou také solární auta a zde vzniká jedno velké nedorozumění. Je otázkou, zda se má solární auto touto energií přímo pohánět nebo jen nabíjet. To jsou dvě naprosto odlišné záležitosti a zatímco to první je pro běžné auto naprosto nereálné, to druhé by už podle společnosti Lightyear možné být mohlo. Pokud se má vůz těmito vyššími stovkami wattů pohánět, to při odběru desítek kW při jízdě opravdu nemůže stačit, nicméně pokud se těmito stovkami wattů má nabíjet, už je to úplně o něčem jiném (vozidlo se nabíjí, když parkuje).



Lightyear 0 by díky 5 m2 solárních panelů potřebovalo nabít jen jednou za 2 měsíce v zemích, jako je Nizozemí. U průměrného španělského nebo portugalského řidiče by to bylo jen jednou za 7 měsíců. Proč něco takového tvrdí?

Na toto téma jsme kdysi psali článek , kde nám vyšlo, že v ideálních podmínkách (tzn. auto by parkovalo výhradně pod přímou oblohou) by to pro ČR při našem průměrném počasí tedy včetně zimy a zamračených dní vycházelo na cca 10 % ročního nájezdu na rok u běžného auta. Ve skutečnosti by to kvůli parkování ve stínů budov, pod stromy a podobně bylo určitě ještě o dost méně. Lightyear nicméně tvrdí, že jeho solární autoby díky 5 msolárních panelů potřebovalo nabít jen jednou za 2 měsíce v zemích, jako je Nizozemí. U průměrného španělského nebo portugalského řidiče by to bylo jen jednou za 7 měsíců. Proč něco takového tvrdí?

Vůz má sice jen 60kWh akumulátor, nicméně i díky excelentní aerodynamice (Cd 0,19) a velmi nízké hmotnosti 1575 kg (přitom jde o 5metrové auto) má spotřebu pouhých 10,5 kWh/100km při rychlosti 110 km/h (takto ujede 560 km). Podle normy WLTP má vůz dojezd 625 km, nicméně za slunného dne se může prodloužit až na 675 km. Poněvadž málokdy člověk najede tolik za jediný den, většina jeho denního nájezdu se zpět dobije solární energií a to může prodloužit nutnost připojení k nabíječce na vzdálenosti hodně překračující 1000 km, v některých zemích i na tisícovky km. Obecně se předpokládá, že by se ze slunce mohl vůz nabít v průměru energii na 20 až 35 km jízdy denně, resp. okolo 6 až 11 tisíc km ročně. Uvážíme-li, že průměrný nájezd evropského auta je okolo 12 až 14 tisíc km, měla by být nabíječka potřeba opravdu jen velmi zřídka (ale jak bylo řečeno, vůz pro takový předpoklad musí parkovat v nezastíněných místech).



Za nízkou spotřebou jsou ale také nepříliš vysoké výkony vozu. Nebude tedy moci soutěžit s vozy jako Model 3 od Tesly. Na akceleraci z 0 na 100 km/h bude potřebovat 10 sekund, rozjede se maximálně na 160 km/h. Půjde také o nebývale velké auto, s délkou 5083 mm, šířkou 1972 mm a výškou 1445 mm je o 11 cm delší než Model S a i do dalších rozměrů o má o pár mm více. Zajímavá je vysoká světlá výška 183 mm a velký 640litrový zavazadlový prostor. Vevnitř najdete infotainment s 10,1" dotykovou obrazovkou. Nízkou hmotnost pak umožnila uhlíková vlákna, nicméně to pak stojí také za vysokou cenovkou.



Jak říká nejen Elon Musk, je jednoduché vyrobit prototyp, ale nesmírně těžké je rozjet velkosériovou výrobu, totéž máme zde (na tomto finálním kroku ztroskotá mnoho startupů). Musk se mnohými považuje za "slibotechnu", nicméně zdaleka nejde o jediný případ. Máloco jde tak snadno, jak se plánuje, a většina startupů nabírá obrovská zpoždění a Lightyear není vůbec výjimkou. Projekt vznikl v roce 2016, své ambice oznámil v roce 2017 , prvních 10 kusů slíbil v roce 2019, další stovku v roce 2020. V roce 2019 se nicméně objevil teprve prototyp vozu a výroba byla odsunuta na rok 2021 . Loni se výroba odsunula znovu, tentokrát na první polovinu roku 2022 a nyní to konečně vypadá na brzké spuštění v průběhu letošního listopadu. Půjde o omezenou sérii 946 vozů.