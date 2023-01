Lightyear 2: výrobce poodhalil solární auto za méně než 40 tisíc USD

Solární auto je technologie, která má spoustu těžko řešitelných problémů, přesto se o ní lidstvo stále pokouší. Pokud to má být běžně použitelné auto pro více osob s dostatečným výkonem, vnitřním prostorem a komfortem, nemůže být extrémně lehké. Také je velmi omezen prostor, kam se dají dát solární panely, takže ani případná vyšší účinnost panelů není řešením. Auto také neparkuje vždy pod čistým nebem, ale může být ve stínu domů, stromů a mnoha jiných dalších překážek. Lex Hoefsloot z Lightyearu se nicméně nechal slyšet, že za solární auto považuje takové, které zvládne během roku ujet polovinu kilometrů na energii ze slunce. Je totiž jasné, že v zimě takto nenasbírá skoro žádnou energii a musí se nabíjet takřka stejně tak často jako kterýkoli jiný elektromobil, zatímco v létě uvidí nabíječku v podstatě jen při dlouhých trasách.



Právě společnost Lightyear už jedno solární auto vyrábí. Jmenuje se Lightyear 0 a má 5 m2 solárních panelů. Problémem je, že původně mělo stát 150 tisíc EUR, ale nakonec se prodává za 250 tisíc EUR (cca 6 mil. Kč). Už při jeho uvedení se ale společnost nechala slyšet, že připravovanýby měl mířit do velkosériové produkce a tento vůz by měl stát pod 40 tisíc USD (resp. v minulosti padala částka okolo 30 tisíc EUR). Zda se něco takového podaří, to teprve uvidíme. Osobně bych se nedivil, kdyby se konečná cena zvýšila i o více než polovinu.