Magic Leap prý uvažuje o prodeji sebe sama, mluví se o 10 miliardách dolarů

Na začátku tu tak byl tajemný startup Magic Leap , do nějž investoval především Google. Bylo zřejmé, že jde o virtuální a konkrétně rozšířenou realitu (AR), která se vyznačuje zasazením počítačové grafiky do reálného prostředí, což je mnohem větší výzva než v případě klasické VR. Poté začal Magic Leap vypouštět do světa videa ukazující to, co můžeme od jeho produktů očekávat. To vyvrcholilo videem s velrybou v tělocvičně , které firmě zajistilo další příval financí, ovšem nakonec přišlo už reálné demo s jakýmsi trolem , jenž po uživateli metá špatně animované kameny.