NASA umožní SpaceX pro lety s posádkou recyklovat rakety i lodě

SpaceX s opětovým použitím raket Falcon 9 obecně nemá problémy, jak už běžně předvádí při zásobovacích misích pro NASA i při vynášení satelitů. Crew Dragon pochopitelně však nemohly být v tomto ohledu tak prověřeny, ale založeny jsou stejně na nákladních Cargo Dragonech (resp. mají stejný základ v Dragon 2), které už také létají zcela běžně jako použité lodě. Dá se tak říci, že SpaceX by měla být schopna bezpečně vynášet lidi na orbitu i s využitím již "opotřebované" výbavy a NASA proti tomu už nic nemá.

Ostatně ta se dříve cukala i při plánu firmy SpaceX tankovat palivo do Falconu 9 v době, kdy už budou astronauté pohodlně usazeni uvnitř lodi. Ale jak jsme mohli nedávno sledovat , přesně takto proběhl start Boba Behnkena a Douga Hurleyho, které by v případě problémů měl zachránit systém s motory Super Draco, aby je i s lodí dostal do bezpečné vzdálenosti.

NASA tedy souhlasila s opětovným využitím raket Falcon 9 i lodí Crew Dragon pro starty s posádkou, přičemž dříve bylo v plánu pouze to, že první stupně těchto raket a lodi samotné budou poté sice dále využívané, ale už ne pro vynášení astronautů pro NASA. Tuto změnu navrhla samotná společnost SpaceX a NASA s ní po zhodnocení rizik souhlasila s tím, že je v souladu s nejlepšími zájmy americké vlády. Dá se tak říci, že půjde především o možnost značně ušetřit, aniž by výrazně vzrostlo riziko.

SpaceX ostatně už řadu let přistává s prvními stupni raket Falcon 9 a některé z nich už letěly i pětkrát a ještě mnohokrát by měly být použity. A zatím se nedá říci, že by se z toho dalo vyvodit jakékoliv možné riziko, to bychom si museli pravidelně číst o problémech raket firmy SpaceX, jež se naopak ukazují jako vysoce spolehlivé. Jediné škobrtnutí v poslední době představovalo neúspěšné přistání rakety v jedné z misí Starlink , a to kvůli problému s motorem, což by se nedalo považovat za problém ohrožující ani úspěch mise, natož pak životy.