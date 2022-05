QuantumScape úspěšně otestoval 16vrstvé solid-state akumulátory

QuantumScape nevidíme na 16vrstvých modelů.

Společnostnevidíme na stránkách SHW poprvé . Jde o společnost založenou v roce 2010, která si dala za cíl vyvinout solid-state akumulátory pro moderní dobu. Poněvadž vývoj něčeho takového je běh na velmi dlouhou trať, její produkty logicky ještě nejsou na trhu, nicméně celý projekt vypadá čím dál více slibně. Koncem roku 2020 zdárně otestovala své jednovrstvé články , v minulém roce byly provedeny testy 4vrstvých 10vrstvých , nyní tu máme testy

Při testu životnosti bylo vyzkoušeno zhruba 580 nabíjecích cyklů, po kterých měl akumulátor stále 90 % původní kapacity. Pokud bychom to převedli na elektromobil s reálným dojezdem 400 km na jedno nabití, znamenalo by to, že by po ujetí 220 tisíc km poskytoval ještě 360km dojezd. V případě 500km reálného dojezdu bychom mluvili o cca 450km dojezdu po ujetí 275 tisíc km. Stále by to bylo dost na to, aby nebylo potřeba měnit akumulátor za nový.



Hlavní otázkou pochopitelně je, kdy se něco takového objeví na trhu. QuantumScape upozorňuje, že to zdaleka není jednoduché. Jen na zakázková výroba nástrojů pro samotnou velkosériovou výrobu akumulátorů zabere 9 až 24 měsíců. Plán zůstává nadále stejný a továrna QS-0 by měla začít dodávat B-vzorky (testovací vzorky vyráběné produkčními technologiemi) v roce 2023. Je tedy jasné, že v autech se s nimi ještě několik let určitě nesetkáme a rozhodně nemůžeme čekat, že po testu akumulátoru si ho příští týden koupíme v autě.



Vedle Volkswagenu a dalších automobilek, které do QS investovaly, a které už získaly první vzorky různých generací akumulátorů, společnost oznámila zájem další velké automobilky. Konkrétní nebyla, ale podle nápovědy v podobě třetí největší automobilky podle příjmů by to měl být Daimler (Mercedes-Benz). Tato firma si zajistila nejprve 5 MWh akumulátorů z QS-0 a možnost vytvořit společný joint-venture s roční kapacitou 50 GWh (to by bylo např. půl milionu 100 kWh akumulátorů ročně).



Výsledné články by se měly dostat přes 800 Wh/l s 10minutovým nabíjením (10-80 %) ve verzi Power Cell a téměř k 1000 Wh/l u Energy Cell s pomalejším 15minutovým nabíjením. Pokud jde o hmotnostní údaj, zde se uvádí různé údaje, přičemž ten nejpesimističtější je 350 Wh/kg (asi o třetinu více než dnešní standard).