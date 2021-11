QuantumScape: i 10vrstvé solid-state baterie dosahují plánované životnosti

solid-state článků s pevným elektrolytem, které by měly přinést znatelně lepší odolnost vůči požáru. Další vlastnosti už se mohou lišit podle toho, jaké akumulátory to vlastně budou, jaký pevný separátor bude vůbec použit, jaký typ katody, jaký typ anody,... Proto také nelze říci (což se často nesprávně děje), že solid-state akumulátory se nějak chovají, nemají rády to nebo ono, když to může platit jen pro jednu konkrétní kombinaci těchto tří parametrů, což je ale jen jednou kombinací z desítek, ne-li stovek vyvíjených a ještě většího počtu možných. Např. QuantumScape používá keramický separátor (pevný elektrolyt) a anodu z kovového lithia. Nedávno proběhly Startupů, které vyvíjí nové typy akumulátorů, je mnoho. Hodně si lidé slibují odčlánků s pevným elektrolytem, které by měly přinést znatelně lepší odolnost vůči požáru. Další vlastnosti už se mohou lišit podle toho, jaké akumulátory to vlastně budou, jaký pevný separátor bude vůbec použit, jaký typ katody, jaký typ anody,... Proto také nelze říci (což se často nesprávně děje), že solid-state akumulátory se nějak chovají, nemají rády to nebo ono, když to může platit jen pro jednu konkrétní kombinaci těchto tří parametrů, což je ale jen jednou kombinací z desítek, ne-li stovek vyvíjených a ještě většího počtu možných. Např.používá keramický separátor (pevný elektrolyt) a anodu z kovového lithia. Nedávno proběhly testy jednovrstvých článků , které vykazovaly v průměru 91,5 % zachování původní kapacity po 800 cyklech, což je značně nad plánovanými 80 %.

Zatímco tamto byly testy provedené nezávislou laboratoří, na nezávislé testy 10vrstvých modelů se stále čeká. Společnost QuantumScape tak prozatím jen poodhalila výsledky interních testů. Podle nich se jí povedlo splnil letošní plán a 10vrstvé články si při testech s teplotou 25 °C, tlakem 3,4 atmosféry, 100% vybitím a nabíjením/vybíjením 1C-1C zachovaly více než 80 % původní kapacity po 800 cyklech. Pokud to vezmeme na elektromobily, tak pokud by elektromobil byl schopen na jeden cyklus ujet reálných 500 km (to znamená na 100 % akumulátoru, tedy jeden cyklus může být i více nabití po méně procentech) a pokles kapacity by byl lineární, akumulátor by nabízel dojezd ještě 400 km po ujetých 360 tisících km. Právě 10vrstvé akumulátory by měly být ty, které si plánují cestu do elektromobilů.

Pokud se společnosti podaří držet se plánu, což se zatím docela daří, tak by v příštím roce měla prvním výrobcům aut dodat vzorky svých akumulátorů. Dá se předpokládat, že půjde o Volkswagen, který je velkým investorem do společnosti. Rok 2023 by měl znamenat první prototypy vozů se solid-state články a kolem let 2024-2025, kdy by už měla stát také první továrna QS-0, by se mohly objevit velkosériově dostupné vozy s akumulátory od firmy QuantumScape. To, zda se to podaří, uvidíme za 3 až 4 roky.

Připomeňme ještě, že čínské NIO chce uvést solid-state akumulátory už koncem příštího roku v sedanu ET7 . Před pár dny ale bylo vysvětleno, že půjde spíše o semi-solid-state. V tomto případě by mělo jít o 150kWh akumulátory s energetickou hustotou článků 360 Wh/kg.

