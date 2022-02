QuantumScape ukazuje dobrou životnost baterií i při 15minutovém nabíjení

QuantumScape nepíšeme poprvé. Je to společnost, která vyvíjí solid-state akumulátory a mezi svými investory má nejednu automobilku včetně Volkswagenu. Před několika dny prezentovala další testy svých článků, který se soustředil na životnost při velmi rychlém nabíjení. Společnost na

O společnostinepíšeme poprvé. Je to společnost, která vyvíjí solid-state akumulátory a mezi svými investory má nejednu automobilku včetně Volkswagenu. Před několika dny prezentovala další testy svých článků, který se soustředil na životnost při velmi rychlém nabíjení. Společnost na svých stránkách vysvětluje nejen obecné problémy rychlého nabíjení, ale také schopnosti svých článků.

Zásadním problémem většiny dnešních lithiových akumulátorů je kompromis mezi životností a rychlostí nabíjení. Aby bylo nabíjení rychlé, bateriím vyhovuje teplota okolo 35 až 45 °C, což vylepšuje míru toho, jak lithium reaguje s grafitovou anodou. Na druhou stranu to zase způsobuje vedlejší reakce tekutého elektrolytu a materiálu elektrod, což snižuje množství lithiových iontů a s tím i degradaci kapacity baterie. Baterie od QuantumScape by ale takovým problémem neměla trpět, resp. ne do takové míry.

Vyzkoušeli 400 nabíjecích cyklů, kdy se 4C (tedy takovou rychlostí, která by měla akumulátor nabít za 15 minut) nabíjeli rozsah od 10 do 80 %, ostatní rozsahy (pod a nad) byly pomalejší. To bylo otestováno při nižší teplotě 25 °C a při výhodnějších 45 °C. V obou případech bylo překonáno cílových 400 cyklů se zachováním více než 80 % původní kapacity. Graf totiž ukazuje dokonce přes 91 % při nabíjení při teplotě 45 °C. Pokud by tak např. elektromobil měl reálný dojezd 500 km, po 400 cyklech by ještě nabízel okolo 455 km, což by znamenalo, že těchto 400 rychlonabíjecích cyklů by bylo dosaženo po ujetí více než 190 tisíc km. Pak si ale na grafu můžeme všimnout, že se míra degradace zrychluje. Při nižší teplotě je degradace ještě nižší, ale nabíjení není tak rychlé (4C drží po kratší dobu).



