Radeon Super Resolution v testu: výkon a kvalita

Dobře víme, že Radeon Super Resolution (RSR) funguje trošku jinak než FidelityFX Super Resolution (FSR), což ukazuje následující porovnání jednotlivých grafických pipeline. Jde jednoduše o to, že jsou trošku přeházené, respektive samotný upscaling se v případě FSR (ale i DLSS) odehrává ještě před post-processingem a vykreslováním HUD prvků, čili prostě 2D grafiky ukazující třeba počet nábojů, rychlost, apod. Pokud má RSR fungovat univerzálně a bez podpory ze strany her, upscaling musí nastoupit až jako poslední před odesláním výsledku do obrazového výstupu, což znamená, že může výsledný obraz ovlivnit trošku jinak.

Také to znamená, že RSR na rozdíl od FSR si lze aktivovat jen na kartách Radeon (RX 5000 a novější). Stačí si stáhnout nejnovější ovladače a v nich si otevřít záložku Graphics/Custom, kde půjde hned o první volbu. W1zzard se firmy AMD dotázal právě na to, zda RSR bude později podporováno i na APU či starších Radeonech, ale dostalo se mu vyhýbavé a nicneříkající odpovědi. Nicméně FSR podporují i Vegy v Ryzenech, tak snad AMD nezapomene na svá stále ještě aktuální APU či karty Vega a Polaris. Uvidíme.

Ze srovnání screenshotů je zřejmé, že RSR opravdu upscaluje i HUD prvky, ale těžko říci, zda to někomu může či nemůže vadit. Někdy je totiž tato grafika včetně textu spíše až přeostřená, ale to bude věc názoru. Je přitom jasné, že ve střílečkách nám toto vadit zrovna nebude, ale třeba v cRPG či v jiných hrách s tunami textu už by to mohlo být jiné. Právě proto autor testoval i hru Divinity Original Sin 2, kde RSR funguje dobře a určitě mnohem lépe, než když necháme hru prostě renderovat ve Full HD a pak zobrazit na Ultra HD monitoru s využitím bilineárního upscalingu.

Co se týče výkonu, lze počítat s cca 30 až 40% nárůstem FPS při využití 1440p+FSR na 4K monitoru či 20 až 30% nárůstem mezi 1080p+FSR a 1440p.

Navíc se můžeme těšit na to, že AMD během druhého kvartálu přijde s technologií FSR 2.0 , která se zatím předvedla ve velice dobrém světle z hlediska výsledné kvality. Mnohem lépe přitom vyhlazuje ostré kontrastní hrany, čili by mohla být i mnohem lepší v případě různých HUD prvků a textu. AMD sice neuvedlo, zda se FSR 2.0 stane součástí RSR, ale to se zdá logický krok, jemuž snad nic nebrání.





